L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a mis en garde samedi contre les intentions de l'occupation israélienne concernant l'annexion de colonies ou de parties de la Cisjordanie occupée. Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, l'OCI estime que «les mesures israéliennes constituent une violation du droit international et les résolutions des Nations Unies».»Les décisions israéliennes détruisent également toute opportunité de réaliser la solution à deux Etats» a souligne la même source. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé samedi, son rejet, des intentions israéliennes concernant l'annexion de colonies ou de parties de la Cisjordanie occupée, qualifiant la décision de «violation flagrante de la loi internationale. Dans un message adressé au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Abul-Gheit, Guterres a ajouté que la décision israélienne «fermera la porte devant les négociations» entre les Palestiniens et les Israéliens et «détruirait la solution à deux Etats».