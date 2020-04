Quarante-sept personnes ont été tuées dans des attaques de bandits armés contre plusieurs villages de l’Etat de Katsina, dans le Nord du Nigeria, ont annoncé dimanche soir la présidence et la police locale. Des hommes à moto ont mené samedi des «attaques organisées et simultanées» contre cinq villages dans trois collectivités locales de Katsina, où ils ont tué

47 habitants, a déclaré le porte-parole de la police de l’Etat, Gambo Isah. «Dans le seul village Kurechin Atai, 14 personnes ont été tuées. Dans les villages Kurechin Giye et Kurechin Dutse (...) des bandits ont tué respectivement quatre et six personnes», indique le communiqué. «Et dans les villages de Makauwachi et Daule, les voyous ont tué respectivement 19 et quatre personnes», a-t-il ajouté, précisant que la police et l’armée ont été déployées, dimanche, dans cette région isolée du pays pour interpeller les bandits.