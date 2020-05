Le feuilleton des accusations portées par le président américain Trump et son administration à l'encontre de la Chine, d'où est partie la pandémie du nouveau coronavirus, n'a pas encore atteint son épilogue, puisque le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a avancé, mercredi dernier, la nouvelle surprenante d'une «participation» des Etats-Unis au travail de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Or, celle-ci a été privée brutalement de la contribution de Washington parce que le président Trump considère que l'organisation serait «trop proche» de la Chine. L'OMS n'a pas réagi à cette nouvelle sortie américaine, trop accaparée par la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Une mission de première importance et pour laquelle l'organisation onusienne a suffisamment à faire pour ne pas verser dans des polémiques stériles. Cependant, les dirigeants de l'OMS ont adressé, voici trois jours, à la Chine une doléance quant à une invitation de leur équipe de chercheurs pour se rendre sur le site de Wuhan, source présumée du Covid-19, en l'absence de facteurs probants sur la véritable origine du virus.

C'est ainsi que la Chine a déclaré hier soutenir la création d'une commission sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d'évaluer «la réponse mondiale» au Covid-19, tout en soulignant que cela pourra se faire «après la fin de l'épidémie». Une telle nouvelle semble répondre aux appels pressants de pays occidentaux, parmi lesquels les Etats-Unis, mais aussi l'Allemagne et l'Australie, mais rien ne prouve qu'il s'agit bien là d'une «concession» apportée à de prétendues «pressions» exercées pendant plusieurs semaines. Pékin se veut favorable à une évaluation de la pandémie qui sévit à travers le monde, depuis plus de trois mois maintenant, en proposant que celle-ci se fasse de manière «ouverte, transparente et inclusive», sous l'égide du patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et «au moment opportun après la fin de l'épidémie». C'est, en tout cas, ce qu'a déclaré lors d'un point de presse, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. Celle-ci a également indiqué que la démarche devrait être validée, au préalable, par l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS ou son conseil exécutif - les deux principaux organes de l'organisation internationale basée à Genève (Suisse)..

En clair, une telle procédure ne comporterait aucune spécificité à l'encontre de la Chine, mais elle consisterait, une fois sa formule convenue, à évaluer les traitements et les conséquences pour l'ensemble des pays dans le monde. Si les Etats-Unis et l'Australie revendiquent une enquête internationale sur les origines de la pandémie, tout en pointant Pékin sans apporter de preuves quelconques, la Chine rejette fermement une telle démarche qui consiste à «politiser» la crise sanitaire. Elle a à maintes reprises démenti les accusations selon lesquelles elle aurait «caché des informations», au début de la pandémie et rappelle avoir partagé rapidement avec l'OMS et d'autres pays les données à sa disposition. Aussi, considère-t-elle que la mission internationale conduite par l'OMS aura pour objectif de «faire un bilan de l'expérience et des lacunes de la réaction internationale à l'épidémie, puis d'émettre des suggestions sur les moyens de renforcer le travail de l'OMS, de développer les infrastructures de santé des Etats et d'améliorer la capacité de réponse mondiale aux maladies infectieuses». S'agissant des «lacunes de la réaction» au Covid-19, il n'est pas sûr que l' administration Trump ait des arguments convaincants pour afficher sa bonne foi.