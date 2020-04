Trois civils ont été tués dans des raids israéliens nocturnes près de Damas, a annoncé, hier, un média d'Etat syrien. «Trois civils sont morts en martyrs et quatre autres, dont un enfant, ont été blessés lorsque des éclats des missiles israéliens ont touché des habitations», dans la banlieue de la capitale, a indiqué l'agence officielle Sana. La défense antiaérienne de l'armée syrienne est entrée en action, hier, après des tirs de missiles de l'aviation «israélienne» contre des cibles près de la capitale Damas, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. Cette dernière ne précise pas les positions visées, mais affirme que la défense antiaérienne «a abattu un certain nombre de missiles avant qu'ils n'atteignent leurs cibles». Sana évoque une agression israélienne depuis l'espace aérien du Liban voisin. Depuis 2011, Israël a mené de nombreux raids contre les forces syriennes mais aussi contre leurs alliés, l'Iran et le Hezbollah libanais. Le 20 avril, Sana a évoqué des tirs de missiles imputés à Israël contre des cibles dans le désert central de Palmyre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) avait assuré que les cibles visées étaient «des postes militaires de milices iraniennes». Ces raids ont tué trois combattants Syriens et six autres étrangers, selon l'OSDH. Le 31 mars, Sana avait rapporté des tirs de missiles par l'aviation d'Israël contre des cibles au centre de la Syrie.