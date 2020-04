Il n'y a pas que sur le terrain que les deux protagonistes de la crise libyenne intensifient les combats, ces derniers jours. Ils mènent parallèlement une autre guerre, celle des communiqués pour délivrer chacun une information qui reste difficile à vérifier dès lors qu'il n'y a aucun répit dans l'escalade que dénonce l'ONU, mais en vain. C'est ainsi que l'armée autoproclamée nationale de Khalifa Haftar revendiquait, hier, avoir abattu un drone turc au sud de Bani Walid tout en confirmant avoir tiré quelques jours plus tôt, c'est-à -dire au lendemain de la prise des villes de Sorman et Sabratha, à l'ouest de Tripoli, par les forces loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale 40 roquettes qui se sont, affirme l'ANL, abattues sur les dépôts de munitions d'Al Kummia. Le fait est que de lourdes déflagrations étaient toujours entendues dans la soirée de lundi, au moment de ces tirs. Très en verve en terme de propagande, l'ANL multiplie les «bonnes nouvelles», faisant état d'une «avancée» à Aïn Zara où elle aurait malmené des milices en attente d'un hypothétique renfort. Quant à Tarhouna, assiégée par les troupes du GNA, les sources proches de Haftar prétendent avoir contraint les Misratis à un repli du côté de Qarabolli. Mieux, elles avancent une percée à quelques kilomè-tres, au sud d'Ajmail, laissant entendre une probable confrontation avec les forces de Zawiya qui combattent sous la bannière du GNA. Cerise sur le gâteau, l'ANL annonce que Al Aqrabiya, une ville située à 35 km de Watiya et proche de Ajmaïl où sont concentrées d'importantes forces du GNA. Cette guerre des mots ne cache pas, pour autant, l'ampleur des pertes tragiques et des destructions infligées au peuple libyen pour des questions de leader-ship, soigneusement entretenues et encouragées par des parties étrangères qui ne veulent pas que le conflit s'épuise et travaillent à empêcher, par tous les moyens, la solution pacifique et politique inclusive que préconise l'ONU et que soutiennent, de manière indéfectible, l'Algérie et la Tunisie, au plan régional, et l'Union africaine, au plan continental.

Les communiqués de l'ANL sont une chose, la réalité des derniers combats en est une autre. Les feux factions rivales étaient confinées jusqu'à mi-avril dans une sorte de statu quo, caractérisé par des raids aériens et des bombardements mais l'entrée en piste de la Turquie qui a apporté un soutien logistique conséquent au GNA a, bel et bien, chamboulé la donne, permettant aux forces loyales de Tripoli de reprendre certains sites stratégiques au point que les observateurs occidentaux ont conclu que l'ANL est définitivement hors-jeu dans l'ouest libyen. Mais il ne faut pas être grand clerc en la matière pour deviner que les mentors de Khalifa Haftar ne vont pas s'arrêter de sitôt et qu'ils vont vite voler au secours de leur atout pour «rééquilibrer» les rapports et s'assurer par-là même de la poursuite de la crise, au détriment du seul peuple libyen qui vit sous la double menace de la guerre et du nouveau coronavirus.