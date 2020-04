La Ligue arabe a condamné la décision d'Israël de confisquer des terres palestiniennes près de la mosquée Ibrahimi dans la ville d'Al Khalil.»Suite à la décision du Conseiller juridique du gouvernement israélien de confisquer des terres relevant du Waqf islamique palestinien près de la mosquée Ibrahimi au motif de rénovation et d'expansion, la Ligue arabe condamne ce comportement dangereux qui se veut une extension de la politique de colonisation et d'annexion des zones en Cisjordanie», indique, jeudi, un communiqué du département de la Palestine et des terres arabes occupées auprès de la Ligue arabe. Cette décision est, à l'instar d'autres décisions et mesures israéliennes invalides, une violation grave des résolutions de l'ONU et des règles du droit international qui considèrent la colonisation comme un crime, ajoute le communiqué. A cet égard, la Ligue arabe a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer leurs responsabilités en suspendant ces décisions et en arrêtant ces pratiques en raison de leurs graves conséquences sur la paix et sur le principe de la solution à deux Etats.