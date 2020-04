Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Ibrahim Ghali, a salué dimanche le soutien de la Namibie à la cause sahraouie et s’est félicité des relations historiques liant les deux pays à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation de la SWAPO (parti politique namibien). Le président sahraoui a félicité son homologue namibien, Hage Gottfried Geingob et le parti SWAPO (organisation du peuple du Sud-Ouest africain), rappelant que «cette formation politique, fondée le 19 avril 1960, était un mouvement qui a mené une longue lutte jusqu’en 1990, conclue avec la libération de cette Nation africaine». Le président Ghali a aussi salué «les excellentes relations qui ont historiquement uni à la fois le Front Polisario et la SWAPO et les deux pays», remerciant la Namibie pour «la solidarité et le soutien sur la scène internationale de la cause sahraouie».