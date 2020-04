Le FMI a approuvé mardi soir des aides d'urgence de 230 millions de dollars pour le Burkina Faso et le Niger, afin d'aider ces pays sahéliens pauvres à affronter la pandémie qui «ébranle fortement» leurs économies, «dont les perspectives à court terme se détériorent rapidement». Les aides, 115,3 millions dollars pour le Burkina et 114,49 millions de dollars pour le Niger (environ 105 millions d'euros) vont être débloquées au titre de la «facilité de crédit rapide», pour satisfaire leurs «besoins urgents de financement de la balance des paiements», selon le communiqué. Les deux pays vont aussi bénéficier d'un allégement du service de leur dette envers le FMI. Outre la pandémie de Covid-19, le Burkina et le Niger doivent lutter contre des groupes terroristes, ce qui impacte leurs ressources budgétaires. Lundi, le FMI avait annoncé une aide d'urgence d'un milliard de dollars en faveur du Ghana et une autre de 442 millions de dollars pour le Sénégal. Le FMI estime que l'Afrique subsaharienne connaîtra sa première récession depuis un quart de siècle.