Josip Broz Tito, mort le 4 mai 1980, à presque 88 ans, fut le chef incontesté, craint et admiré de la Yougoslavie. Privé de son patronage unificateur, le pays se disloqua, une décennie plus tard. Commandant des brigades de partisans, Tito était salué pour avoir fait reculer les forces d'occupation nazies durant la Seconde Guerre mondiale. Il est également reconnu pour avoir apporté la prospérité à la Yougoslavie et avoir joué d'un subtil équilibre entre Est et Ouest durant la Guerre froide. Il a dirigé la Fédération yougoslave pendant 35 ans, mais les rumeurs selon lesquelles il n'avait pas de vraies origines yougoslaves abondaient. D'après sa biographie officielle, il est né dans la localité croate de Kumrovec d'un père croate et d'une mère slovène. Les «Yougoslaves nostalgiques» se rappellent d'un âge d'or socialiste durant lequel l'emploi, les soins gratuits et l'éducation étaient accessibles à tous. Mais Tito fut aussi un dirigeant autoritaire, sans pitié pour ses opposants, emprisonnés par milliers, notamment sur l'île de Goli Otok, au large des côtes croates, où furent détenus également les accusés de stalinisme. Selon des historiens et des archives citées par les médias, plus de 15.000 prisonniers politiques ont été détenus dans la seule prison de Goli Otok, dont plusieurs centaines ont perdu la vie.Tito prônait l'égalité, mais avait un goût marqué du raffinement, des fêtes extravagantes aux cigares cubains, en passant par un yacht luxueux. L'opulence dans laquelle il vivait, au côté de Jovanka, sa troisième épouse officielle, avait beaucoup impressionné la star de Hollywood, Richard Burton, lors d'une visite en 1971. De nombreuses autres célébrités furent invitées par Tito dans sa résidence d'été, sur l'archipel de Brioni: Sophia Loren, Gina Lollobrigida et Elizabeth Taylor, mais aussi la reine Elizabeth II. L'anniversaire de Tito, le 25 mai, était célébré comme Journée de la jeunesse. En 1961, il fut l'un des pères fondateurs du Mouvement des non-alignés, avec les dirigeants indien, indonésien, ghanéen et égyptien. Ce forum des pays en développement représentait une alternative pour ceux qui ne voulaient pas prendre partie dans l'affrontement Est/Ouest de la Guerre froide et une opportunité majeure pour les peuples en lutte pour la reconquête de leur liberté et de leur indépendance. Le MNA compte aujourd'hui 117 membres, mais des anciennes républiques yougoslaves, seule la Serbie et le Monténégro y jouent toujours un rôle, en tant qu'observateurs.