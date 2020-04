La pandémie de nouveau coronavirus a révélé les «carences systémiques» des services de santé à travers le monde. C’est le constat auquel sont parvenus, hier, les ministres de la santé du G20, réunis de manière virtuelle, à la demande de l’Arabie saoudite, actuellement à la tête de cette organisation qui fait face à d’intenses critiques sur sa manière d’aborder la question de la pandémie de Covid-19. Cette réunion en visioconférence aura surtout brillé par le fait que les pays membres ont passé sous silence la décision du président américain Donald Trump de suspendre le financement des Etats-Unis alloué à l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ) et cela, en pleine pandémie ayant entraîné le confinement de la moitié de l’humanité.

Les ministres de la santé des 20 pays aux économies les plus développées de la planète « ont reconnu que la pandémie de Covid-19 avait mis en lumière des faiblesses systémiques dans les services de santé », ont-ils édicté, dans un communiqué conjoint, diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, au terme de leur discussion. «Cela a également révélé des vulnérabilités dans la capacité de la communauté internationale à prévenir et répondre à des menaces de pandémie», ont-ils également constaté. A cet égard, ils ont estimé « nécessaire » l’amélioration de l’efficacité des systèmes de santé à travers le monde, préconisant un partage des informations au moment où les Etats-Unis de Donald Trump mènent une guerre des mots contre la Chine qu’ils accusent de dissimulation et de zones d’ombre dans le décompte des victimes du nouveau coronavirus. Washington, non content de s’en prendre à Pékin, a aussi sanctionné l’OMS accusée, quant à elle, d’avoir failli dans sa gestion de la pandémie et d’avoir eu des positions trop favorables à Pékin. Ainsi, l’organisation onusienne qui coordonne la lutte contre le Covid-19 à l’échelle planétaire n’aura pas les 400 millions de dollars versés par les Etats-Unis l’an dernier, au titre de leur contribution au financement de l’agence onusienne.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aura beau clamer que « ce n’est pas le moment de réduire le financement » des opérations de l’OMS, le président Trump n’en a cure même si la majorité des Etats membres du G20 considère que l’organisation est « absolument essentielle » dans cette période de confinement généralisé et de lutte amère contre la pandémie de Covid-19 qui a fait des ravages en Europe et, surtout, aux Etats-Unis !Aussi, ne faut-t-il pas s’attendre à de grandes décisions, au terme de cette réunion des ministres de la santé du G20, dont les recommandations paraissent plus symboliques qu’autre chose, et les 4 milliards de personnes confinées dans 193 pays et territoires n’ont d’autre solution que celle de prendre leur mal en patience, dans une conjoncture internationale de plus en plus sombre et à un moment où le virus a déjà fait plus de 164 morts.

Un vent d’espoir, malgré tout, est venu du Groupe des 77 qui, avec la Chine, a apporté, hier, son soutien à l’OMS. Il «reconnaît le rôle de premier plan joué par l’OMS, sous la direction du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et lui exprime son soutien et sa reconnaissance sans réserve pour le travail qu’elle accomplit...». L’OMS fournit «des informations, des conseils techniques, des formations et d’autres formes d’assistance aux pays en développement, afin de les aider à se préparer et à réagir efficacement à la pandémie», rappelle le G77 qui presse « la communauté internationale d’unir ses efforts pour garantir l’accès aux conseils scientifiques, à la formation, aux équipements, aux fournitures médicales essentielles et aux services concrets permettant de sauver des vies dans les pays qui en ont le plus besoin et dans les régions où l’impact (du COVID-19) ne se fait pas encore pleinement sentir». Ainsi, le G77 souligne, à bon escient, le rôle de l’OMS, mandatée par tous les Etats membres de l’ONU, pour jouer un rôle essentiel dans l’aide aux pays en développement, « face à une crise d’une immense ampleur qui menace d’oblitérer les acquis».