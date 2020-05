Le nouveau coronavirus est la cause de la plupart des dizaines de morts mystérieuses enregistrées depuis plusieurs semaines dans l'Etat de Kano, le deuxième Etat le plus peuplé du Nigeria, ont annoncé les autorités. «Selon les premiers résultats de l'enquête, la plupart des morts enregistrés dernièrement sont dus au coronavirus», a déclaré Nasiru Sani Gwarzo, à la tête de l'équipe médicale spécialisée Covid-19 pour Kano. «Bien que les décès aient été attribués initialement à d'autres maladies, nous pouvons dire désormais que la cause principale de l'explosion de morts à Kano est due au coronavirus», a-t-il indiqué, sans toutefois donner de chiffres exacts. Les résultats définitifs de l'enquête ne sont pas encore prêts, mais le gouverneur de l'Etat de Kano, Abdullahi Ganduje a d'ores et déjà prévenu les 12 millions d'habitants de l'Etat que «Kano a de sérieux problèmes». «Nous avons commencé cette crise sur un mauvais pied», a-t-il ajouté, faisant référence à la fermeture du laboratoire spécialisé, pendant plusieurs jours la semaine dernière, après la contamination de l'un des employés.

Fin avril, les médias locaux ont révélé une très forte augmentation du nombre d'enterrements dans les 68 cimetières de Kano. Face à une forte augmentation des décès, notamment de personnalités de haut rang (professeurs d'université, chefs traditionnels...), les autorités ont mené une enquête sur ces «morts mystérieuses» et ont réalisé des «autopsies verbales», en interrogeant les familles des défunts. Dimanche, Tafida Abubakar Ila II, l'une des plus grandes figures traditionnelles de la région est mort à l'hôpital, montrant les symptômes associés au Covid-19. Officiellement, le nombre de personnes infectées dans la ville dépasse à peine les 300 personnes, et trois morts directement liés au nouveau coronavirus ont été recensés. Néanmoins, les capacités de dépistage sont très faibles avec seulement 88 tests réalisés par jour selon M. Gwarzo, qui promet qu'ils devraient s'élever à 300 d'ici la fin de semaine: un chiffre toujours très faible dans un Etat de plus de 10 millions d'habitants.

C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral nigérian a décidé de procéder à un déconfinement progressif dans le reste du pays, mais de le maintenir strict à Kano. Malgré une forte augmentation des cas de coronavirus au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, la majorité des 20 millions d'habitants de Lagos, sa capitale économique, se disait hier «soulagée» de pouvoir retourner au travail après cinq semaines de strict confinement. Dans le quartier d'affaires de Victoria Island, on se précipitait vers les banques pour pouvoir récupérer de l'argent et redémarrer son activité économique.Tous les magasins avaient rouvert et les parkings étaient remplis. Dans les quartiers densément peuplés du «Mainland», la partie continentale de la ville, les gares routières avaient retrouvé leur bouillonnement habituel: les conducteurs de minibus interpellaient joyeusement les clients, mais cette fois, avec un masque. Des policiers ont été déployés à travers la ville pour tenter de sensibiliser les foules sur les gestes de protection et les règles instaurées par l'Etat de Lagos. «Nous n'autorisons que les passagers avec des masques», a expliqué un d'entre eux.

«La capacité des bus ne doit pas dépasser les 60%, et seuls les conducteurs qui peuvent distribuer de l'eau, du savon ou du gel hydro-alcoolique peuvent circuler». Il assure que son équipe a déjà empêché une cinquantaine de bus de circuler. Mais, la tâche est titanesque dans cette mégalopole et les forces de sécurité ne seront pas assez nombreuses pour faire respecter les principes de distanciation sociale d'au moins 1,50 mètre imposés par les autorités.

Beaucoup s'inquiètent de cette levée de confinement dans la majorité des Etats du Nigeria, mais face à la pression sociale, dans un pays où 80 millions d'habitants vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, le gouvernement fédéral a décidé d'assouplir les mesures et de n'imposer qu'un couvre-feu de 19h00 à 06h00 du matin. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde les gouvernements d'Afrique subsaharienne, où une grande partie de la population vit du secteur informel, contre les tentations de déconfinement. Le Nigeria recensait hier près de 2.500 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus, dont la majorité des nouveaux cas se trouve à Lagos et à Kano, pour 87 décès seulement.