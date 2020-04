Le Parti communiste espagnol (PCE) a condamné le rapport de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sur la Syrie, le qualifiant d'«une tentative de falsifier les faits». «Le rapport, comme les précédents de l'OIAC, représente une nouvelle tentative de falsifier les faits», a déclaré le PCE. Il note que «les mesures coercitives unilatérales et les attaques terroristes contre la Syrie ont causé des dommages au secteur de la santé».»La menace d'imposer de nouvelles sanctions au peuple syrien contredit les recommandations des Nations unies appelant à la levée des sanctions contre la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba pour qu'ils puissent confronter le coronavirus», a-t-il ajouté, réaffirmant «son soutien à l'Etat syrien dans sa guerre contre le terrorisme» et «la nécessité du retrait des forces turques et américaines des territoires syriens».