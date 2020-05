Au total, ce sont plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus (3.521.607) et 247.503 décès qui ont été officiellement déclarés dans le monde, hier, dont plus des trois quarts sont en Europe et aux Etats-Unis, selon un bilan réalisé à partir de sources officielles. Le nombre de cas ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Rapporté à la population de chaque pays, le nombre de décès est le plus important en Belgique (684 morts pour un million d’habitants), puis en Espagne (544), Italie (478), Royaume-Uni (419) et France (381). Les Etats-Unis (204,5) et surtout l’Allemagne (80) viennent loin derrière. Tandis que le président américain Donald Trump annonce qu’un vaccin serait disponible d’ici la fin de l’année, le ministre allemand de la Santé a jugé hier qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait prendre «des années» à voir le jour. Les principaux dirigeants européens ont approuvé une collecte de fonds mondiale organisée, hier, à Bruxelles pour la recherche d’un vaccin et de traitements. Objectif: récolter 7,5 milliards d’euros. L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï, où quelques 25 millions de touristes était attendus, va être reportée d’un an en raison de la pandémie, a annoncé hier le Bureau international des expositions (BIE). Les Emirats arabes unis avaient demandé ce report. Plusieurs pays en Europe entament cette semaine le dé confinement de leurs millions d’habitants, sur un mode progressif et prudent dans la plupart des cas. En Italie, où il a débuté hier, pas de commerces de détail rouverts, de bars ou de restaurants, télétravail encouragé, distanciation sociale maintenue dans les transports, pas de rassemblements.

En France, où le déconfinement doit débuter le 11 mai, plus de 300 maires de la région parisienne, très dense et très touchée par le virus, ont demandé par courrier au président Emmanuel Macron de repousser la réouverture des écoles au-delà du 11 mai, refusant d’endosser sa responsabilité en l’absence d’un «protocole sanitaire strict». La ministre du Travail a jugé de son côté,hier, «raisonnable» et «important» d’envisager un télétravail massif jusqu’à l’été et a encouragé syndicats et patronat à mieux encadrer sa pratique. En Italie, usines, chantiers et bureaux rouvrent leurs portes pour 4,5 millions de personnes appelées à reprendre le travail. Le port du masque, dont le prix va être limité à 0,5 euro l’unité, est obligatoire dans les transports. «Je déteste ce masque, je respire mal, mais si c’est le prix à payer pour reprendre le travail... Enfin dehors! C’est ça qui compte», se félicite Massimo Moi, un opticien romain de 53 ans. Les règles de distanciation restent en vigueur, y compris dans les parcs qui rouvrent. Les Italiens peuvent aussi rendre visite à leurs proches, à condition de porter des masques. à Rome, connue pour ses embouteillages, «la circulation est plus soutenue, même si l’on est loin de la normalité pour un lundi matin», observe un policier, Piazza Venezia, place centrale de la capitale. Le secteur manufacturier, celui de la construction et le commerce de gros pour ces filières redémarrent, de même que les bars et restaurants, mais seulement pour la vente à emporter. Ils rouvriront complètement le 1er juin, avec les salons de beauté ou de coiffure. Les écoles resteront fermées jusqu’en septembre. En Espagne, certains petits commerces, comme les coiffeurs, peuvent désormais recevoir des clients individuellement sur rendez-vous. Bars et restaurants ont le droit de vendre à emporter. Dans la station de métro et trains de banlieue de Puerta del Sol, en plein centre de Madrid, résonne le message: «L’usage du masque est obligatoire pour tous les usagers, à l’intérieur des wagons comme des installations.» Des policiers municipaux tendent un masque à tous les voyageurs, au 50ème jour d’état d’alerte et de confinement en Espagne. En surface, quelques Madrilènes redécouvrent avec plaisir l’une des plus anciennes pâtisseries de la capitale, la Mallorquina, qui a rouvert avec un marquage au sol pour faire respecter la distance de sécurité dans la queue.

En Allemagne, les écoles rouvraient hier progressivement dans certains Länder. Les coiffeurs lèvent le rideau, de même que les lieux de culte et les musées.

En Autriche, les restrictions de déplacement sont levées, les rassemblements autorisés jusqu’à 10 personnes, avec respect de la distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire dans les transports et les magasins. Les lycées ont rouvert hier pour les classes de terminale uniquement.

En Belgique, les entreprises qui n’accueillent pas de public ont pu redémarrer. Le masque est obligatoire dans les transports. Dans les bus, la montée se fait par l’arrière, la porte avant et le premier rang sont condamnés pour isoler le chauffeur. Dans le métro, des panneaux lumineux rappellent le port obligatoire du masque. Sur le tram, des sièges barrés d’une croix rouge, une interdiction pas toujours respectée. Globalement, l’affluence est très réduite dans les transports en commun, contrairement à la circulation automobile, qui a repris.

Au Portugal, librairies et concessionnaires automobiles ont pu rouvrir, ainsi que les commerces de moins de 200 m2. Les salons de coiffure et d’esthétique peuvent recevoir sur rendez-vous. Dans les transports publics, le masque est obligatoire.