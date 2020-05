Le procureur général du Venezuela a annoncé vendredi que les deux ex-soldats américains arrêtés lundi pour avoir tenté d'»envahir» le pays et renverser Nicolas Maduro ont été inculpés pour «terrorisme» et «conspiration». Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, sont accusés de «terrorisme, conspiration, trafic d'armes de guerre et association» de malfaiteurs, des chefs d'inculpation qui peuvent leur valoir jusqu'à 30 ans de prison, a déclaré Tarek William Saab à la télévision. Il n'a pas évoqué une interpellation du chef de file de l'opposition, Juan Guaido, que le président Maduro accuse d'avoir monté l'opération avec un ancien soldat américain, Jordan Goudreau. Le président Donald Trump a assuré que les Etats-Unis n'étaient pas derrière l'opération avortée. 31 «mercenaires» ont été arrêtés, a indiqué le procureur vénézuélien qui a annoncé un mandat d'arrêt international contre Jordan Goudreau et Juan José Rendon.