Le ministre yéménite de l’Information, Moammar al-Eryani, a annoncé qu’un ancien ministre de la Culture avait été «enlevé» dimanche à son domicile par les rebelles houthis qui contrôlent Sanaa, la capitale du pays. «Nous condamnons fermement l’enlèvement de l’écrivain et poète Khaled Al-Ruwaishan, grande figure nationale, ex-ministre de la Culture et membre du Conseil de la Choura, enlevé aujourd’hui par (...) la milice houthie», a indiqué M. al-Eryani sur Twitter.

M. al-Eryani a appelé les Nations unies à faire pression sur le groupe houthi pour obtenir la libération de «toutes les personnes kidnappées» au Yémen.

M. al-Ruwaishan est notamment connu pour son franc parler depuis que le groupe houthi a pris le contrôle de Sanaa, il y a cinq ans de cela. Le Yémen a plongé dans la guerre civile à la fin de l’année 2014, lorsque les rebelles houthis ont pris le contrôle d’une grande partie du nord du pays, et ont forcé le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi - soutenu par l’Arabie saoudite - à quitter Sanaa.