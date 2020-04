Britanniques et Américains prolongent pour l’instant leur soutien au Sahel à l’opération antiterroriste française Barkhane, en maintenant leurs moyens sur place, affirme vendredi la ministre des Armées Florence Parly dans un entretien au quotidien régional Sud-Ouest. «Le Royaume-Uni a décidé de maintenir ses hélicoptères Chinook sur place. Quant aux Etats-Unis, ils ont différé leur décision de désengagement. Leurs moyens sont toujours en place», affirme-t-elle. Le Pentagone avait ouvertement envisagé ces derniers mois de réduire drastiquement la voilure en Afrique de l’Ouest. Or Washington fournit aux 5.100 soldats français de l’opération Barkhane des capacités cruciales de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique pour un coût de 45 millions de dollars par an. Depuis juillet 2018, l’armée de l’Air britannique fournit quant à elle une aide précieuse aux troupes françaises au Sahel avec trois hélicoptères lourds CH-47 Chinook et une centaine d’aviateurs, pour des missions de logistique, ravitaillement et transport de troupes. Mais leur mandat devait s’achever à l’été 2020.