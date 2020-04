Les talibans ont rejeté jeudi soir l'offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani à l'occasion du ramadan, qui a démarré hier en Afghanistan, pays en guerre depuis 40 ans.»Alors que la vie de milliers de prisonniers est mise en danger par le coronavirus (...) demander un cessez-le-feu n'est pas rationnel ni convaincant», a tweeté l'un des porte-parole des insurgés, Suhail Shaheen, accusant le gouvernement de «mettre des obstacles au processus de paix». Les tensions sont fortes entre Kaboul et les rebelles au sujet d'un échange de 5.000 prisonniers talibans contre 1.000 membres des forces afghanes, un point-clé de l'accord signé fin février par Washington et les insurgés, mais non ratifié par les autorités afghanes.