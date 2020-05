La Chine refuse une enquête internationale sur l’origine du nouveau coronavirus tant que la pandémie et les accusations américaines continuent de se propager, a déclaré hier l’ambassadeur chinois auprès des Nations unies à Genève.»La première priorité est de se concentrer sur la lutte contre la pandémie jusqu’à la victoire finale», a déclaré Chen Xu au cours d’une conférence de presse par visioconférence. Interrogé sur l’invitation attendue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour envoyer des experts à Wuhan, M. Chen a estimé que le contexte diplomatique ne le permettait pas, dénonçant les déclarations de dirigeants américains sur Wuhan.»Nous ne pouvons tolérer que ce genre de virus politique se propage librement (...) alors que tous les efforts doivent être portés sur la lutte contre le vrai virus», a-t-il dit.»Nous ne sommes pas allergiques par principe à toute forme d’enquête ou évaluation», car celles-ci permettent «de préparer les urgences sanitaires à venir» mais «nous n’avons pas de temps à perdre pour sauver des vies», a souligné le diplomate.»Quant à savoir si et comment une invitation à l’OMS peut intervenir, nous devons définir les bonnes priorités et nous avons besoin d’une bonne atmosphère», a-t-il ajouté. M. Chen a fait valoir que «si le président Trump ou M. Pompeo ont les preuves, qu’ils les présentent au monde entier plutôt que de pointer du doigt (...). Ce sont les scientifiques qui peuvent répondre à ces questions»,

a-t-il affirmé.