Les troupes autoproclamées «Armée nationale libyenne» du maréchal Khalifa Haftar n'ont pas mis longtemps, après la perte de deux villes stratégiques, à l'ouest de la capitale, Sorman et Sabratha, pour riposter, avec une pluie de roquettes sur Tripoli, hier soir. Au lendemain même de la prise de ces deux villes, des mains des milices salafistes de Sabratha, alliées de Haftar au moment où celui-ci a déclenché une offensive «fulgurante» pour s'emparer de Tripoli, en avril 2019, les combattants de l'ANL autoproclamée, parmi lesquels se trouvent des éléments soudanais et des mercenaires recrutés par la société Wagner, ont de nouveau bombardé les faubourgs de la capitale, ciblant tout particulièrement l'aéroport de Mitiga, dans la banlieue est de Tripoli où des habitations ont été gravement endommagées.

Pour le gouvernement d'union nationale que conduit Fayez al Serraj et que reconnaît la communauté internationale, il s'agit là de représailles, après que ses forces loyales sont parvenues à s'emparer des villes précitées, proches de Ras Jedir, à la frontière avec la Tunisie. Cette progression des milices pro-GNA s'est d'ailleurs caractérisée par la prise de plusieurs autres petites villes du sud libyen, marquant un nouveau revers pour le maréchal Haftar. Sans doute, cette tournure des évènements a-t-elle poussé celui-ci à ordonner un bombardement soutenu de la capitale et de son aéroport international, constamment ciblé depuis le déclenchement de l'offensive du 4 avril 2019. Aucun bilan n'a été, à ce jour, communiqué par les autorités de Tripoli qui se sont exprimées par la voix du porte-parole des forces loyales au GNA, Mohamad Gnounou. Ce dernier a déclaré que «les milices criminelles et les mercenaires (du maréchal Haftar) ont déversé leur colère sur les quartiers de Tripoli pour venger leur défaite, tirant des dizaines de missiles et de roquettes sur la capitale, sans discrimination». Des médias ont rapporté que les explosions ont retenti durant toute la nuit et la matinée d'hier, signe inquiétant quant à l'aggravation de la situation sécuritaire dans laquelle se trouve la population civile déjà sous la menace de la pandémie du nouveau coronavirus.

La poursuite de ce conflit exacerbé par les ingérences étrangères, armées et autres, hypothèque de plus en plus les efforts de l'ONU, de l'Union africaine et du groupe des pays voisins pour amener les belligérants à la table de négociations, sur la base d'un véritable respect du cessez-le-feu convenu à Moscou et examiné lors des pourparlers de Genève qui ont réuni les représentants militaires du GNA et des autorités de l'est. Cette fièvre brutale qui enflamme la région tripolitaine alors que les combats se déroulent aussi dans d'autres régions de l'ouest met à mal les efforts de la communauté internationale et rend plus que vaines les résolutions «pertinentes» du Conseil de sécurité de l'ONU à un moment où la Mission des Nations unies en Libye se découvre sans chef et sans moyens efficaces pour être réellement entendue.