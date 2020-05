La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 239 227 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi matin. Plus de 3,3 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Les pays les plus touchés en nombre de morts sont les Etats-Unis avec plus de 65.068 décès, l’Italie (28.236 morts), le Royaume-Uni (27.510 morts), l’Espagne (25.100 morts) et la France (24.594 morts). Dans ce contexte, l’Agence américaine du médicament (FDA) a accordé une autorisation d’utilisation en urgence de l’antiviral expérimental remdesivir, après qu’un essai américain a montré qu’il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints. Les médicaments contre l’hypertension n’augmentent pas le risque de contracter le Covid-19 ou d’en développer des formes sévères, concluent trois études publiées dans le New England Journal of Medicine. Une crainte avait été formulée après des études animales montrant que ces molécules risquaient d’augmenter dans le corps la présence de protéines appelées ACE2, qui servent de portes d’entrée au nouveau coronavirus chez l’homme. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que le coronavirus était d’»origine naturelle», au moment où le président américain, Donald Trump, l’a lié à un laboratoire chinois.

Pendant ce temps, tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis hier pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict. Des créneaux horaires sont réservés aux personnes âgées ou dépendantes, aux enfants, aux adolescents... à l’heure du déconfinement, le rapatriement des Européens qui se trouvaient hors de l’UE au moment de la fermeture des frontières est presque achevé, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Quant au patron de la compagnie ferroviaire française la SNCF, il a indiqué que la pandémie a déjà coûté à l’entreprise deux milliards d’euros, envisageant des suppressions de postes et appelant l’Etat en renfort. En France, également, un chat a été testé positif pour la première fois après avoir probablement été infecté par ses propriétaires, annonce l’Ecole nationale vétérinaire de maison Alfort, à l’est de Paris, qui recommande aux personnes malades d’appliquer une distanciation avec leur chat.

La Russie a annoncé hier, quant à elle, avoir enregistré quasiment 10.000 nouveaux malades du coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record de contaminations pour un seul jour, pour le pays. Le nombre de malades du Covid-19 a bondi de 9.623 pour s’établir à 124.054, selon les chiffres des autorités. Cinquante-sept personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, faisant passer le total de morts à 1.222, un taux de décès officiel restant limité par rapport à d’autres pays comme l’Italie, l’Espagne ou les Etats-Unis. Le maire de Moscou a indiqué hier, citant le résultat de tests, qu’environ 2% des habitants de la capitale — soit plus de 250.000 personnes — sont atteints par le Covid-19.»D’après des tests de dépistages réalisés sur des groupes de population variés, le nombre réel de personnes infectées est d’environ 2% de la population totale de la ville», a écrit Sergueï Sobianine sur son blog. Les chiffres officiels indiquent que Moscou compte 62.658 cas de malades du coronavirus, en faisant de loin le principal foyer de l’épidémie en Russie. La population moscovite est de 12,7 millions de personnes. M. Sobianine a déclaré que Moscou avait significativement augmenté sa capacité à tester les habitants ces dernières semaines, ajoutant que la ville avait réussi à «contenir la dissémination de l’épidémie» grâce au renforcement des règles de confinement et autres mesures. Il a cependant répété que Moscou n’avait pas encore passé le pic de l’épidémie. «La menace continue de progresser», a-t-il dit. Avec un confinement de moins en moins respecté et un système de santé précaire, le Brésil semble condamné à devenir le prochain épicentre de la crise planétaire du coronavirus, qui s’y propage à une vitesse galopante.»La question n’est pas de savoir si le Brésil sera un jour le principal foyer de contamination au monde: c’est déjà le cas», dit Domingos Alves, responsable du Laboratoire de renseignements sur la santé (LIS) de l’université de Sao Paulo (USP). Selon les estimations du collectif de chercheurs Covid-19 Brasil, dont il fait partie, le Brésil comptait plus d’1,3 million de cas de coronavirus jeudi et une hécatombe se profile. C’est 16 fois plus que les 85.646 cas confirmés ce jour-là par le ministère de la Santé, dans ce pays de 210 millions d’habitants où l’on dépiste très peu. à titre de comparaison, les Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de personnes infectées, viennent de franchir officiellement le cap du million. Le Brésil a par ailleurs le taux de contamination le plus élevé du monde (2,8), selon l’Imperial College of London. En dépit d’une énorme sous-évaluation, le Brésil est déjà le 2e pays (après les Etats-Unis) qui enregistre le plus de nouveaux cas par jour (6.209 vendredi), alors même qu’il est loin de son pic de pandémie. Le nombre de décès, 6.329 selon le dernier bilan national, soit 428 supplémentaires lors des dernières 24 heures, pourrait également être largement en-dessous de la réalité.