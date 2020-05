Commentant la récente interdiction de toutes les activités du mouvement chiite libanais Hezbollah en Allemagne, le porte-parole des AE iranien, Abbas Moussavi a déclaré hier :»Nous avons le sentiment que les Allemands semblent avoir une dette historique envers les sionistes, qu’ils s’en acquittent, et que, d’une certain façon, ils ne se rendent pas compte que le monde entier et les musulmans pourraient réagir». Cette interdiction est destinée à remplir les objectifs de «la machine de propagande des régimes sionistes et américains», avaient déjà réagi les Affaires étrangères iraniennes. Le Hezbollah est «un parti puissant et légitime représenté au sein du gouvernement et du Parlement libanais», a déclaré hier Moussavi. Dans un éditorial, Hossein Chariatmadari, rédacteur en chef du quotidien conservateur Kayhan, voit monter «une vague d’insatisfaction au sein du peuple allemand» car, écrit-il, «le régime terroriste israélien qui tue les enfants contrôle le destin de leur pays». Selon lui, la décision allemande a été «dictée par Israël», et «des pans entiers de l’économie allemande sont «aux mains des juifs», tout comme le Parlement, où siégeraient, dit-il,»plus de 100 députés juifs qui ne sont même pas Allemands». «De nombreux Allemands comprennent aujourd’hui que la Shoah, n’est qu’une mystification, un grand mensonge fabriqué», écrit Chariatmadari, nommé par le guide suprême iranien, Ali Khamenei.