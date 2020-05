Vladimir Poutine a célébré hier une Russie «invincible», lors des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, une cérémonie sans grand défilé militaire en raison de la pandémie de coronavirus. Le 9 mai, avec sa grandiose parade d'armements, symbolise d'ordinaire la politique étrangère offensive du président russe qui a orchestré, ces dernières années, le retour de la puissance de son pays sur la scène internationale. Cette fois-ci, s'exprimant sous une fine pluie après avoir déposé des roses devant la flamme du soldat inconnu au pied du Kremlin, Poutine a salué dans un discours bref et sobre la mémoire des vétérans. «Nous rendons un hommage éternel à la grande prouesse sacrificielle du peuple soviétique», a dit Vladimir Poutine, qui a fait du 9 mai un élément charnière de sa politique de grandeur et du patriotisme qu'il prône. «Nous savons et nous avons fermement la foi d'être invincibles lorsque nous sommes unis», a-t-il ajouté, avant une minute de silence.

Les soldats en uniformes d'apparat présents se tenaient à bonne distance du chef de l'Etat, qui est confiné dans sa résidence en banlieue de Moscou depuis plusieurs semaines. S'exprimant ensuite devant des militaires à l'intérieur des murs du Kremlin, Poutine a promis que «tous les plans de développement de l'armée et de la flotte seront réalisés» et qu'elles seront dotées «des équipements les plus modernes, malgré la crise économique due au nouveau coronavirus. Les commémorations de la défaite nazie se sont donc déroulées hier sans défilé sur la place Rouge, sans foules dans les rues et sans parterre de dirigeants étrangers entourant Vladimir Poutine.

Seule la partie aérienne de la parade a été maintenue avec des dizaines d'avions et d'hélicoptères survolant Moscou. Au-dessus de la place Rouge, une escadrille a dessiné avec des fumigènes le drapeau russe dans le ciel. Poutine a dès lors promis que le pays marquera, à une date ultérieure et «de manière appropriée», sa victoire dans la Seconde guerre mondiale, où ont péri quelque 27 millions de Soviétiques.

Pendant des semaines, le Kremlin avait hésité à maintenir les festivités avant de les reporter face à l'aggravation de l'épidémie. La Russie comptait hier plus de 198.000 cas confirmés et 1.827 morts, dont plus de la moitié à Moscou qui a prolongé son confinement jusqu'au 31 mai. A cause de la pandémie, le président a dû reporter aussi un autre événement qui lui tenait à coeur: le référendum constitutionnel. Pour remplacer le défilé du «Régiment immortel», qui réunit d'ordinaire des centaines de milliers de personnes tenant des portraits de vétérans, les Russes ont été invités à sortir dans la soirée sur les balcons avec des photos de proches ayant combattu et à chanter une célèbre chanson soviétique.

Vladimir Poutine a déclaré qu'il rejoindrait «avec plaisir» cette initiative, sans dire encore comment.

Le président russe a placé ces dernières années le rôle de l'URSS dans la défaite nazie au coeur d'un discours de puissance et de prestige, ouvrant une bataille de mémoire avec les Occidentaux, qui s'évertuent à minimiser le rôle soviétique décisif. Le défilé du 9 mai symbolise généralement la politique étrangère offensive de Vladimir Poutine.

Ce retour russe s'est fait notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014, et au prix d'un engagement fort en Syrie où Moscou est intervenu militairement en 2015. Car en inversant le cours de la guerre et en permettant au gouvernement syrien de retrouver le contrôle de son territoire, Moscou s'est positionné comme un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient. Dans le monde, la pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 274.617 morts depuis son apparition en décembre, selon un nouveau bilan établi hier à partir de sources officielles. Plus de 3.946.130 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 1.293.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 77.180 décès pour 1.283.929 cas.

Au moins 198.993 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31.241 morts pour 211.364 cas, l'Italie avec 30.201 morts (217.185 cas), l'Espagne avec 26.478 morts (223.578 cas) et la France avec 26.230 morts (176.079 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.887 cas (1 nouveau entre vendredi et samedi), dont 4.633 décès et 78.046 guérisons. L'Europe totalisait hier 154.144 décès pour 1.696. 696 cas, les Etats-Unis et le Canada 81.858 décès (1.350.363 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 18.651 décès (339.771 cas), l'Asie 10.238 décès (279.180 cas), le Moyen-Orient 7.471 décès (214.173 cas), l'Afrique 2.130 décès (57.689 cas), et l'Océanie 125 décès (8.261 cas).