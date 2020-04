Face à l’augmentation du nombre de cas positifs de Covid-19 dans le pays, la fermeture des établissements scolaires et universitaires instaurée le 20 mars dernier, vient d’être prorogée jusqu’au 3 mai prochain, renouvelable, sur l’ensemble du territoire national, par décision de Yahouza Sadissou, ministre nigérien de l’Enseignement supérieur et coordonnateur des ministères en charge de l’Education, a-t-on indiqué samedi à Niamey. Selon un bilan officiel rendu public samedi par le ministère nigérien de la Santé, 639 patients ont été déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 507 sont en cours de traitement, 113 sont sortis guéris, tandis que 19 sont décédés, précise le communiqué. «Toutefois, les soutenances des mémoires et thèses peuvent reprendre dans les universités, instituts et grandes écoles dans le respect scrupuleux des gestes barrières édictés par le gouvernement», a précisé M. Sadissou.