L’Egypte a signalé samedi 188 nouveaux cas de Covid-19, la plus forte augmentation quotidienne, portant le nombre de cas positifs confirmés dans le pays à 3.032.Tous les nouveaux cas sont des Egyptiens, a déclaré dans un communiqué Khaled Megahed, porte-parole du ministère égyptien de la Santé, ajoutant que 19 personnes sont décédées du Covid-19. Le bilan des morts du Covid-19 en Egypte a atteint 224, a indiqué le porte-parole, précisant que 55 cas, tous des Egyptiens, ont quitté les hôpitaux au cours des dernières 24 heures après leur rétablissement complet. Il a également noté que tous les cas de Covid-19 en Egypte reçoivent les soins médicaux nécessaires en conformité avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé. Le mois dernier, l’Egypte a fermé les écoles et les universités, suspendu les vols, annulé les activités sportives, fermé les lieux de divertissement et les centres commerciaux, suspendu les prières de masse et fermé les musées et les sites archéologiques. L’Egypte applique aussi un couvre-feu national de dix heures jusqu’au 23 avril.