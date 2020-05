Des hélicoptères israéliens ont tiré des missiles sur le Sud de la Syrie, ont indiqué les médias syriens dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques jours après des raids similaires. Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a multiplié les attaques contre le pays.»Depuis l’espace aérien du Golan occupé, des hélicoptères de l’ennemi israélien ont attaqué avec plusieurs missiles des positions dans la région Sud», a rapporté l’agence de presse officielle Sana, hier après minuit. L’agence ne précise pas la nature des cibles mais évoque des «dégâts matériels seulement». L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui a également fait état de ces raids, évoque des «positions militaires des forces du régime et de milices pro-Iran», dans les deux provinces voisines de Deraâ et Qouneitra, qui jouxtent le Golan. Lundi peu avant l’aube, des raids aériens à partir du Liban, imputés à Israël par la Syrie, ont visé les environs de Damas. Trois civils ont été tués dans des éclats de missiles ayant touché leur domicile, avait indiqué l’agence Sana. L’OSDH avait affirmé que les bombardements ciblaient des positions des forces iraniennes et des combattants du Hezbollah libanais, faisant état de la mort de quatre combattants.