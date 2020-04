Cela était prévisible, le maréchal Khalifa Haftar a manifesté son impatience d'occuper le fauteuil laissé vacant par Maamar El Gheddhafi, en affirmant, lundi soir, détenir un «mandat du peuple» lui permettant de gouverner la Libye plongée dans le chaos. Dès mardi, le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli, a dénoncé, quant à lui, une «farce» et un «énième coup d'Etat» de Haftar, tout en balayant ses prétentions au motif que seul le Conseil présidentiel issu de l'accord de Skhirat, en décembre 2015, ainsi que le gouvernement qui en découle sont reconnus par la communauté internationale. Haftar, selon Tripoli, cherche à «dissimuler la défaite de ses milices et mercenaires» et «l'échec de son projet dictatorial».

Près de dix ans après la chute d'El Gheddhafi, dans les conditions que l'on connaît, la crise qui sévit en Libye prend de plus en plus d'ampleur, après avoir un temps laissé planer l'espoir d'une solution politique sous l'égide de l'ONU. Mais c'était compter sans l'ambition manifeste de l' «homme fort de l'Est», ainsi que le qualifient les médias occidentaux. Après avoir lancé ses troupes à l'assaut de Tripoli, en avril 2019, tant il était à l'époque convaincu qu'il s'agirait d'une simple promenade dans la région récalcitrante, le maréchal Haftar est arrivé, ces dernières semaines, à la conclusion que non seulement le conflit s'est gravement enlisé mais qu'en plus, il risque fort de connaître de nouveaux bouleversements dommageables pour son camp et celui de ses soutiens.

En effet, les ingérences étrangères, à coups de fournitures d'armes et de munitions, ont favorisé tantôt un camp, tantôt l'autre, mais sans réellement permettre à quiconque de l'emporter. Au contraire, l'Armée nationale libyenne autoproclamée de Haftar a fait illusion pendant des mois dans ses tentatives de s'emparer de la capitale puis, depuis quelques semaines, le rapport de forces s'est radicalement inversé au profit des forces loyales au GNA, soutenues par la Turquie dans le cadre d'un accord militaire conclu à Ankara, lors d'un séjour de Fayez al Serraj. Accusé par les dirigeants de Tripoli de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye, le maréchal Haftar qui contrôle l'est, mais aussi une partie du sud du pays, a beau affirmer, lundi soir, le transfert du pouvoir à son armée autoproclamée, cela n'a aucune conséquence réelle sur le terrain des combats à l'heure où l'ANL subit des revers en série. Et quand il dit avoir «accepté la volonté du peuple et son mandat», pince- sans-rire, il ne présente aucune légitimité nouvelle, exception faite de celle du Parlement basé dans l'est et en partie déstructuré par les démissions d'une centaine d'élus.

Beaucoup de bruit pour rien, en somme. Le rapport de forces reste, en effet, inchangé, tant sur le plan militaire que politique. Il en va de même des positions officielles de la plupart des capitales. Habitué à ces effets d'annonce, sans lendemains, le maréchal avait déjà en 2014 puis en 2017 proclamé la fin de l'accord de Skhirat et sa prise unilatérale du pouvoir. Haftar n'indique aujourd'hui aucune implication de sa décision, pour le gouvernement de l'est non reconnu par l'ONU et pour le Parlement. Tout au plus, il vient confirmer ce que tout le monde savait déjà, depuis fort longtemps. A savoir qu'il n'y aura aucune paix des braves en Libye tant qu'il n'aura pas revêtu l'habit du Guide suprême.

L'histoire bégaie, mais lui veut rester droit dans ses bottes.