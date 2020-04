Comme en écho aux appels pressants du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghanaman Ghebreyesus qui plaident pour une approche sanitaire de l'épidémie du nouveau coronavirus, profitable à l'humanité tout entière, une collaboration d'envergure planétaire a été lancée, vendredi dernier, par un groupe d'acteurs internationaux composé de BMGF, CEPI, Gavi, Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, OMS et bien d'autres partenaires du secteur privé en vue d'accélérer le processus de recherche et de fabrication des vaccins et traitements capables de neutraliser le Covid-19. Ceci étant, le groupe affirme clairement son souci d'oeuvrer pour garantir un accès universel et juste à ces produits, une fois qu'ils auront été assurés. C'est à la faveur d'une conférence de presse virtuelle, comprenant un grand nombre de pays mais à laquelle les Etats-Unis du président Donald Trump ont brillé par leur absence, que ce plan de bataille a été présenté et explicité. Etaient présents le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs de gouvernement italien Giuseppe Conte et espagnol Pedro Sanchez, parmi d'autres chefs d'Etat et représentants d'organisations internationales conséquentes.

L'OMS a d'ailleurs rendu publique, le jour-même, une Déclaration du groupe qui énonce que «même s'il est essentiel de développer et de déployer des produits innovants, ce ne sera pas suffisant. Nous devons simultanément, et de toute urgence, accélérer le renforcement des systèmes de santé durables et des capacités pour pouvoir distribuer les nouveaux outils de lutte contre la Covid-19 à ceux qui en ont besoin et pour atténuer les répercussions sur d'autres maladies».

Ainsi, l'objectif est-il clairement affirmé d'agir en terme de collaboration la plus large et la plus constructive possible, incluant l'ensemble des parties prenantes tels que les dirigeants politiques, les partenaires des secteurs public et privé, la société civile, les milieux universitaires et tous les autres acteurs de quelque domaine que ce soit. La mission est en effet de renforcer et d'impulser conjointement les travaux actuels des différents laboratoires et autres entités spécialisées dans la recherche pharmaceutique afin de parvenir à cette mobilisation planétaire des moyens d'annihiler le Covid-19. L'ambition du groupe concerne également l'accès équitable aux produits de diagnostic, de traitement et de fabrication du vaccin, de manière sûre, efficace et peu coûteuse, le but étant de mettre à disposition de tous les pays un produit disponible «partout et pour tous», selon l'appel du SG de l'ONU à l'adresse de la communauté mondiale en attente de cette opportunité, véritablement humaniste.