La branche ouest-africaine du groupe terroriste Etat islamique (EI), issue d'une scission de Boko Haram, a exécuté un soldat tchadien, capturé récemment, selon une vidéo authentifiée lundi par des responsables militaires et administratif. Un homme non identifié tire une balle dans la tête d'un autre, agenouillé devant lui et portant le treillis de l'armée tchadienne, selon les images da la vidéo, non datée, mise en ligne dimanche par l'agence Amaq, organe de propagande de l'EI, auquel le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) a fait allégeance. Le tueur conteste l'annonce récente par le président tchadien Idriss Déby Itno d'une victoire totale après une vaste offensive contre les groupes terroristes dans la région du lac Tchad et promet que l'ISWAP va défaire l'armée tchadienne. Dans la vidéo, l'ISWAP affirme que la victime avait été capturée le 18 avril dans une embuscade à Litri, sur le lac Tchad, une attaque ayant tué deux soldats, selon N'Djamena. L'homme assassiné sur la vidéo est bien un soldat porté disparu après cette attaque, ont confirmé deux officiers supérieurs de l'armée. L'ISWAP et Boko Haram multiplient les attaques à partir de leurs repaires sur la multitude d'îlots du lac Tchad, vaste étendue d'eau et de marécages aux confins du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun.