Situation inédite, lundi dernier, lorsque plusieurs centaines de ressortissants tunisiens, bloqués dans la Libye voisine depuis plusieurs semaines, après que les autorités de leur pays ont décidé la fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, se sont présentés en masse au poste frontalier de Ben Guerdane où les garde-frontières n'ont eu d'autre choix que de les laisser passer. Ils étaient plus de 600 Tunisiens, qui piétinaient d'impatience pour rentrer dans leur pays. Du coup, le ministère de l'Intérieur est intervenu pour démentir les rumeurs faisant état d'une entrée illégale et confirmant que 652 personnes ont bien été autorisées à passer la frontière lundi. «Pour éviter d'avoir des victimes parmi ces voyageurs, il leur a été permis d'entrer du côté tunisien», a déclaré Lotfi Sghaïer, directeur général de la police des frontières.

Il a précisé que les policiers ont renoncé à l'usage de la force et ont rapidement canalisé les ressortissants «pour faire un tri sanitaire et sécuritaire», pour éviter de voir des terroristes infiltrés parmi les travailleurs quittant la Libye où les combats ont connu une certaine ampleur. Il faut dire que, depuis la fermeture de la frontière intervenue fin mars dans le cadre des premières mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, on comptait pas moins de 1300 ressortissants Tunisiens regroupés aux alentours du poste de Ras Jédir, voisin de la ville frontalière tunisienne de Ben Guerdane.

Pris de court par la mise en application de la décision de fermeture de la frontière, ils ont attendu pendant des semaines pour réclamer bruyamment lundi dernier le droit de rentrer chez eux, ainsi que l'a indiqué le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, Mostapha Abdelkebir. «Près de 700 sont arrivés d'un coup, assez nerveux, en faisant du bruit, pour obliger la police à les laisser passer», a-t-il raconté, mardi soir, à des médias locaux. Quant au dirigeant local du Croissant-Rouge, Abdelkarim Regaï, il a expliqué que les autorités libyennes ont laissé passer les Tunisiens parce qu'ils attendaient, du côté libyen du poste-frontière, depuis plusieurs semaines. «Ce sont surtout de simples ouvriers, des travailleurs journaliers qui sont dans une situation humanitaire terrible», a-t-il justifié, appelant à une ouverture circonstanciée des frontières aux Tunisiens, encore bloqués en Libye, alors que les combats entre factions rivales se sont intensifiés.

Le ministère de l'Intérieur a, pour sa part, souligné que des bus escortés par les forces de l'ordre seront mobilisés pour transporter, vers leur ville d'origine, les concernés, après un séjour dans les cen-

tres de quarantaine. Cette situation inédite a eu, cependant, un effet positif dans la mesure où les autorités tunisiennes, prenant en considération l'approche du Ramadhan, vont autoriser d'autres passages. Le nombre de Tunisiens encore présents en Libye est estimé par une source diplomatique à quelque 20 000! Une réunion gouvernementale a, d'ailleurs, eu lieu mardi, pour examiner la situation des milliers de Tunisiens bloqués à l'étranger.