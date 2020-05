Chaque année, le monde se réunit le 3 mai pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes. Mais pour cette 27ème Journée mondiale de la liberté de la presse, la célébration a été bien particulière. En effet, hier et plus que jamais, le rôle du journaliste et les risques qu’il prend pour récolter une information libre et fiable ont été mis en avant en cette période de crise sanitaire mondiale. D’ailleurs, le ministre de la Communication n’a pas manqué de mettre en avant la lutte et les sacrifices des martyrs du devoir professionnel à travers les différentes étapes de notre histoire et cela depuis la glorieuse Révolution du 1er Novembre. Dans un entretien accordé, samedi soir, à la Télévision nationale, Ammar Belhimer est revenu, par la suite, sur les chantiers de réforme du secteur de la presse qui, affirme-t-il, «seront relancés dès la levée du confinement». Ces réformes, au nombre de 10, s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de dialogue participatif ouvert, a soutenu le ministre qui est revenu dans le détail sur chaque chantier dont le premier porte sur la conciliation de la liberté et de la responsabilité dans la pratique journalistique. Pour le ministre, il est primordial, dans tous les cas, de tenir compte des droits d’autrui à la vie privée, à l’image et à la protection contre toutes formes de diffamation, d’outrage et d’insulte. D’autres chantiers seront lancés dont un pour garantir le droit à l’information, un autre pour combler le vide juridique concernant l’organisation de la presse écrite et électronique, l’activité des chaînes TV privées, l’organisation des agences de conseil en communication, la régulation de la publicité. Concernant la presse écrite, le ministre a précisé que la mission de sa régulation sera confiée au Conseil national de la presse, qui s’acquittera de ses missions à travers trois organes, en l’occurrence l’Organe de l’éthique, de la déontologie et de la médiation, l’Organe de la carte professionnelle et l’Organe de médiamétrie. Il a estimé, par ailleurs, que la codification et la régulation de l’activité des chaînes TV privées «est devenue urgente au vu du danger que représentent les contenus diffusés par certaines chaînes», ajoutant qu’en plus de la domiciliation juridique, «nous œuvrerons à leur domiciliation technologique par un transfert vers le satellite algérien Alcomsat1».Le même chantier abordera l’activité publicitaire qui est marquée par «une pluralité de dispositions dispersées à travers plusieurs textes législatifs et réglementaires, d’où l’impératif de prendre en charge ce volet afin de combler le vide juridique existant», a souligné encore Belhimer. La question de l’amélioration de l’image de l’Algérie aura une part importante dans la stratégie de réforme du secteur de l’information ainsi que la codification de la fonction du sondage d’opinions ou l’enquête statistique qui a pour but de donner des indicateurs d’appréciation à un moment précis des opinions, aspirations, perceptions et comportements des citoyens ou d’un échantillon de la société. Le ministre a mis en avant, à ce propos, «l’absence dans notre pays d’un cadre juridique et de réalité économique clair» dans ce domaine. Il a précisé qu’un tel mécanisme «est à même d’aider à améliorer ce que j’appelle l’ingénierie législative, et en premier lieu, la recevabilité d’un projet de loi par le citoyen». Enfin, évoquant les problèmes dont souffrent les hebdomadaires et la presse spécialisée, menacés de disparition en raison des contraintes financières, le ministre a affirmé que la problématique sera débattue par les spécialistes en la matière dans le 10ème et dernier atelier. Il est à noter que le conseiller du ministre, Nourredine Khelassi, invité de la rédaction de la chaîne 3, a également évoqué les grands chantiers de réformes qui seront entrepris dans le monde des médias. Mais il a répondu juste avant à la question de savoir si la liberté de la presse était plus renforcée. Khelassi n’a pas choisi de faire dans l’autosatisfaction et a opté pour la franchise : «Honnêtement je ne peux pas dire que la liberté de la presse est plus renforcée qu’avant. C’est un long exercice, un long apprentissage commun. On est dans une phase de transition, une phase d’élargissement du champ des libertés et c’est l’objet même de la mission qui a été confiée au ministre de la Communication.» En cette Journée internationale de la presse, l’ancien journaliste concède donc que le champ de la liberté de la presse est réduit et qu’il devra être, durant cette phase de transition où tout est à construire dans l’Algérie nouvelle, élargi grâce à un vaste chantier de réformes. Khelassi a annoncé, à titre d’exemple, l’annulation prochaine de la loi sur l’information de 2012 qui devra être révisée en fonction des nouveaux paradigmes d’élargissement des champs de liberté portés par la Constitution amendée. Le conseiller de Ammar Belhimer a ensuite expliqué la grande difficulté du journaliste à concilier entre liberté et responsabilité insistant sur le fait que nulle part au monde, la liberté de la presse n’existe dans une forme absolue et qu’elle est toujours corrélée à des degrés divers, à la notion de responsabilité. Pour Khelassi «la liberté de la presse n’a de limite que celle de l’éthique et le droit». Certes, mais il ne faut pas oublier aussi que seule une presse totalement libre peut produire un journalisme responsable.