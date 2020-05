Les Algériens vont passer une semaine sous une chaleur torride. Les jours sont longs et la chaleur de ce mois de mai dépasse «la normale». Elle est frappante. Les températures connaissent en effet depuis, hier, «une hausse exceptionnelle» dans plusieurs wilayas du pays. C'est ce qu'affirme un Bulletin météo spécial BMS émanant de l'Office national de la météorologie (ONM), qui indique que cette vague de chaleur perdurera au moins jusqu'à la fin de la semaine en cours. les jours sont longs et la chaleur est frappante. Les services météorologiques ont indiqué que les températures dans les régions du Nord vont osciller entre 34 et 36 degrés. Elles pourraient même atteindre les 40 degrés dans plusieurs régions du pays. Les wilayas concernées sont: Oran, Mascara, Tlemcen, Tiaret, Chlef, Relizane, Tizi Ouzou, M'sila, Alger et Blida. Les citoyens auront donc à supporter plus de 15 heures de jeûne sous un soleil de plomb. Selon l'ONM, cette vague de chaleur exceptionnelle touchera d'abord l'Ouest du pays, puis le Centre. Cela avant d'atteindre les régions de l'Est. Concernant les régions du Sud du pays, celles-ci connaîtront de hautes températures qui avoisineront les 44 degrés. Cette vague de chaleur intervient ainsi, après un début de Ramadhan agréable. Le retour de la chaleur est perçue comme une alerte pour les catégories sensibles, comme les personnes âgées, les enfants et certaines personnes souffrant de maladies chroniques. Pour ceux-ci, la vigilance doit être de mise, comme le recommandent les médecins spécialistes.Les citoyens sont appelés à se couvrir pour éviter l'insolation et la déshydratation.