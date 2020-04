La solidarité au profit des habitants de la wilaya de Blida continue à travers les aides en denrées alimentaires. Chaque corporation apporte son soutien et l’association des donneurs de sang de la wilaya de Bouira, présidée par l’actuel secrétaire général de la Fédération internationale, le docteur Abdelmalek Sayah, a organisé samedi une grande opération de collecte de sang. Après les mesures d’hygiène et de prévention, comme la stérilisation et la désinfection des lieux de collecte, le port de bavette pour le donneur et le préposé au prélèvement, l’utilisation du gel hydro-alcoolique, le respect de la distance entre les volontaires… l’opération a débuté au niveau du centre de regroupement des Scouts musulmans. Plus de 160 pochettes de sang de divers groupes et rhésus ont été collectées. Cette opération faut-il le préciser n’est pas la première mais a succédé à plusieurs autres au profit de la banque de sang du centre de transfusion de l’EPH de Bouira. Le confinement et la situation difficile au niveau de la wilaya de Blida a sensiblement réduit les stocks des établissements hospitaliers de cette wilaya d’où le recours aux autres donneurs des wilayas du pays. Le comité des donneurs de sang de Bouira multiplie ses activités ces derniers jours où la totalité des établissements hospitaliers publics manquent de ce liquide vital. Les services d’oncologie et de maternité ont grandement besoin des plaques et avant, beaucoup de patientes ont perdu la vie lors de leur transfert vers les CHU alentours en raison de l’indisponibilité de ces plaques. Dans ses efforts, le comité des donneurs de Bouira comptent sur ses partenaires en l’occurrence la Société algérienne des auxiliaires de santé (Sama) bureau de Bouira, sur le Croissant-Rouge algérien et ses fidèles donneurs qui répondent toujours présents.

L’association d’Ahl El Ksar par exemple se distingue en recensant une soixantaine de donneurs détenteurs de groupes et des rhésus rares. Ammi Mohamed, un militaire à la retraite est à son 105ème don et ne compte pas en rester là. « On prévoit plusieurs opérations de collecte dans les jours à venir et plus précisément avec le mois de Ramadhan. Le confinement obligatoire à partir de

19 heures en ce mois sacré nous empêche de mener ces actions en nocturne mais nous trouverons des solutions en concertation avec les responsables. L’appel à une participation massive aux opérations de collecte est réitéré à travers votre quotidien surtout que la totalité des services des structures de santé ont besoin de sang en ces moments difficiles que traverse le pays en particulier et le monde en général », nous déclare le docteur Abdelmalek. Sayah, secrétaire général de la Fédération internationale des donneurs de sang.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le docteur Abdelmalek Sayah est aussi le président du comité des donneurs de sang de Bouira. Grâce à lui et à son staff local, le comité qui donnait des signes d’essoufflement depuis le décès de son fondateur, feu Belkacemi, a depuis l’avènement du docteur Sayah connu une dynamique grâce à une présence quasi permanente sur le terrain.