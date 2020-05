énorme est le chiffre d’affaires dissimulé lors des transactions commerciales sans factures ayant été mis au jour par le ministère du Commerce, durant le premier trimestre de l’année en cours. Il a atteint 2.6 milliards de DA. C’est ce qu’a révélé, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, le DG de la régulation et de l’organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami Koli. Ce haut responsable de la tutelle a fait savoir que l’action de contrôle s’est soldée par 299 573 interventions sur le terrain » ajoutant que « les investigations ont conduit à la constatation de 42 104 infractions, et à l’élaboration de

33 444 procès-verbaux de poursuites judiciaires d’infractions à l’encontre des contrevenants,» soulignant qu’« il a été procédé à la délivrance de pas moins de 4 020 fermetures administratives.» Durant cet ensemble d’opérations, Sami Koli a fait également état de la saisie de marchandises diverses dont le total du montant a été évalué à quelque 2,8 milliards », a-t-il précisé, indiquant « parmi ces dernières figurent de grosses quantités de denrées alimentaires».

« Celles-ci », a-t-il poursuivi, « ont été confiées aux autorités de wilaya pour être distribuées aux personnes dans le besoin.»

Pour déjouer les activités spéculatives de commerçants véreux, Sami Koli a annoncé la refonte en profondeur du dispositif de surveillance par « la création de laboratoires spécialisés, pour mieux cerner les activités de fraude et les réprimer.» Malgré le fait que l’Algérie dispose d’une centaine de laboratoires de contrôle de qualité, la création prochaine de ce genre de structure de qualité demeure une mesure primordiale.