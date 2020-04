Jamais les services de la Protection civile n’ont été aussi largement sollicités. « Nos équipes effectuent au moins 3000 interventions à risque par jour depuis le début de la pandémie du coronavirus », a indiqué, hier, le colonel Achour sollicité par nos soins pour nous fournir plus de détails sur les actions menées par les agents de la Protection civile en ces temps de Covid-19. Pour accomplir leur tâche dans de bonnes conditions sanitaires, les pompiers doivent être équipés de matériel de protection nécessaire aussi. « Nous usons chaque jour près de 10 000 bavettes, gants et masques », a indiqué notre interlocuteur soulignant que « le rythme est effréné, mais nos équipes sont formées pour de pareilles circonstances ». Le nombre d’appels et d’interventions a quadruplé, voire quintuplé depuis le début du confinement «puisque tout citoyen souffrant durant la période du couvre-feu fait recours à nos services et parfois il s’agit de simples maux », a ajouté le colonel Achour.

Les agents et médecins relevant de ce corps étaient pleinement opérationnels pour lutter contre la propagation du coronavirus et ce à la faveur des mesures prises et les moyens humains et matériels mobilisés. Aux moyens humains et matériels, la direction de la Protection civile a également mobilisé deux hélicoptères entièrement équipés pour d’éventuelles évacuations inter-wilayas des malades du coronavirus.

Il faut dire que nos pompiers ont pris très tôt la mesure du danger. « Très tôt, la Protection civile a saisi l’ampleur et la virulence de cette maladie », explique le colonel Achour de la Protection civile.

« Le premier communiqué avertissant sur les dangers de ce virus, posté sur notre site, remonte au 28 janvier dernier, soit un mois après son apparition en Chine et bien avant qu’aucun cas ne soit signalé en Algérie », explique le colonel Achour de la Protection civile. Pour situer le degré de mobilisation, la direction de la Protection civile d’Alger, s’est préparée à la situation la plus extrême : elle a effectué des visites à des centres et des espaces qui pourraient être utilisés pour le confinement, tels que le stade du 5-Juillet, le complexe sportif Mohamed-Boudiaf, a-t-il dévoilé, rappelant que

11 établissements hôteliers à Alger ont été consacrés à cet effet.

A cela s’ajoute l’intense campagne de sensibilisation menée à travers le territoire national.