Interrogé sur d'éventuelles perturbation sociales qui risquent de survenir après la fin de la crise sanitaire, le président de la République ne s'est montré ni perplexe ni inquiet. Un peu agacé cependant. « Les perturbations sociales arrivent souvent quand on prive le citoyen de ses acquis, ce que je ne ferai jamais moi. Reste qu'il y a certaines parties quand elles n'arrivent pas à mobiliser politiquement, elles tentent de mobiliser socialement». Le président est formel: «Cela a déjà commencé, il y a des signes. Il y a des dépassement avec des ordres venant parfois d'ailleurs.... Mais la loi sévira.» Ces propos tenus avant-hier, devant des journalistes de la presse nationale interviennent quelques jours après une curieuse apparition d'analyses professant des perturbations sociales en Algérie. à quelle sauce serions-nous mangés? La recette est la même.

Dans son édition du 25 avril dernier, le journal français Le Monde a fait état d'une analyse réalisée par le service européen pour l'action extérieure (Seae) annonçant des perturbations sociales en Algérie. « Si les problèmes structurels sous-jacents ont pu être temporairement gelés par le confinement, ils pourraient revenir de façon amplifiée dans quelques mois», affirme le document citant l'Algérie, l'Egypte, le Liban ou l'Iran. Cette note de quelques pages qui s'est penchée sur l'impact géopolitique du Covid-19, est destinée à nourrir la réflexion du Comité politique et de sécurité qui réunit les ambassadeurs des Etats membres. Sommaire, l'analyse s'est contentée de généralités n'offrant aucune visibilité. Quelques jours après, «le document européen», c'est une agence américaine qui se met de la partie et nous sert les révélations de sa boule de cristal. Dans un rapport daté du 28 avril dernier, l'agence américaine Moody's dresse un tableau noir et prévoit, elle aussi des troubles en Algérie. Selon un scénario pétrolier. Pour cette agence, le baril stagnera aux alentours de 30 à 35 dollars durant toute l'année 2020. Le frémissement des prix interviendra vers la mi- 2021 où pour remonter à environ 45 dollars. Encore faut-il espérer une amélioration de l'activité économique et une reprise de la consommation durant cette période. Dans ce scénario de dépression des prix, Moody's estime que ni l'Algérie ni le Nigeria, encore moins l'Angola, qui libellent leurs lois de finances sur des hypothèses d'un baril de pétrole au-delà de 50 dollars, n'ont les moyens de faire face à leurs charges budgétaires. «Dans cette optique, les inégalités croissantes, pourraient alimenter le mécontentement social et les troubles politiques dans ces pays», écrit cette agence.

Si en temps normal il était difficile de prévoir un quelconque réaction sociale, l'exercice de la prospective est périlleux en temps de pandémie où tous les horizons sont flous.

Il est vrai qu'avec la chute des cours du pétrole, la majorité des travailleurs confinés, l'économie pratiquement à l'arrêt,... les conséquences de la pandémie vont être considérables pour le pays et ses répercussions douloureuses. Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour faire jaillir, comme dans une éprouvette, des troubles sociaux. Quand les Algériens ont décidé de se révolter, même l'épouvantail sécuritaire agité sciemment n'a pas suffi à détourner la tentation des Algériens à en finir avec la dilapidation des richesses nationales, le vol et la rapine.