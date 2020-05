En pleine période de confinement obligatoire, les habitants et particulièrement les hommes de culture de la région d'Ahl el ksar ont tenu à rendre un vibrant hommage à l'icône du chant berbère, Hamid Chériet, plus connu sous le pseudo d'Idir. Ayant pris toutes les mesures préventives de distanciation, du port des bavettes, de désinfection de l'espace...les artistes, mais et surtout les anonymes, ont allumé des bougies et pris la parole pour rappeler le long chemin parcouru par ce géologue qui aura donné à la culture berbère et la langue une dimension mondiale. «Plus qu'un artiste, un chanteur, un parolier, un musicien... Idir est une icône qui a permis à la langue amazighe d'envahir des espaces au quatre coins du monde. Il a concrètement participé à l'émergence d'une vague d'artistes qui ont pris le relais et continué un travail qui ne cessera pas avec la disparition des êtres», nous confie Kamel Chenane l‘artiste natif de la région. La soirée s'est voulue une participation à distance au deuil. Les organisateurs ont invité des artistes et des citoyens militants de la cause amazighe venus des autres régions de la wilaya. «L'Algérie en général et la Kabylie en particulier perdent un monument, mais les oeuvres et le travail d'Idir témoigneront pour l'éternité de son génie, de son engagement et de la réussite de sa noble mission, celle d'avoir sauvé un pan du patrimoine berbère et de l'avoir fait partager avec le monde entier», ajoute Kamel en marge de la célébration et du recueillement.après des prises de parole où a été retracé l'itinéraire du jeune étudiant en géologie, venu remplacer la diva Nora le temps d'un passage à la radio jusqu'à cet artiste qui voit ses tubes repris dans 17 langues pour «Avava inouva», et qui fait des duos avec les Cabrel, Aznavour, Le Forestier, Lenormand, Tina, Amrane, la soprano libyenne, Macias... «Idir a donné à la chanson une dimension identitaire. Il a bercé tout le monde tout en combattant l'obscurantisme qui a toujours voulu faire de la femme, un être de second rang. Il a redonné à la culture berbère la place qui lui échoit dans la société algérienne, maghrébine et nord-africaine», nous affirme un participant à la cérémonie de recueillement.