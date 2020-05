La cessation de toutes les hostilités à travers le monde est désormais l’un des chevaux de bataille de la diplomatie algérienne.

Un appel solennel du président de la République adressé au Conseil de sécurité de l’ONU revient sur cette importante question, dont le secrétaire général de l’ONU en a également fait l’une de ses priorités. Il va de soi que la pandémie du Covid-19 qui n’épargne aucune pays de la planète constitue la principale motivation de cet appel de l’Algérie, lancé par le chef de l’Etat dans une allocution prononcée devant les participants au Sommet virtuel des chefs d’Etat et de gouvernement du Mouvement des pays non-alignés.

Une organisation qui a peut-être perdu de sa superbe, mais dont les membres se souviennent sans doute du poids qu’occupe l’Algérie en en sein. «Depuis cette tribune, je lance un appel au Conseil de sécurité des Nations unies pour se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, notamment au Yémen et en Libye, sans omettre les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental», a indiqué le président Tebboune apportant ainsi la voix de l’Algérie à une démarche qui rassemble de plus en plus d’Etats de par le monde.

Diplomatiquement, la position de l’Algérie, dont c’est le retour sur la scène des non-alignés après une assez longue absence, vaut un engagement d’une puissance régionale, déjà sollicitée dans le règlement de plusieurs conflits. Il faut dire également que sur la liste des pays cités par le président de la République, deux son frontaliers de l’Algérie.

La posture de l’Algérie n’est pas une attitude sans conséquence, mais relève de la conviction de sa diplomatie qu’il faut absolument «donner une chance, en zones de conflits, à tous les acteurs pour qu’ils puissent lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de Covid-19», comme le souligne justement le chef de l’Etat, dans son allocution.

Le discours de l’Algérie, du reste, toujours pris au sérieux par ses pairs, est assorti de propositions concrètes. Ainsi, et c’est la première fois depuis son apparition que la problématique que pose le Covid-19

est abordée sous un angle politique et multilatéral. à ce propos, par la voix de son président, l’Algérie propose «d’engager dès lors une réflexion en vue d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en voie de développement».

La cause n’est certainement pas totalement acquise du point de vue des grandes puissances, mais à l’échelle des pays non-alignés, la proposition algérienne peut constituer un facteur de réveil de l’action de l’organisation, aujourd’hui diminuée face à la mondialisation sauvage qu’impose à l’humanité l’impérialisme.

La réflexion proposée par le président de la République est donc de mise et son terrain d’application est tout trouvé en Afrique. Il s’agira «d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette pandémie», a signalé le président Tebboune.