Quelque 100861 personnes ont été contrôlées, entre le 22 mars et le 30 avril 2020 à travers l'ensemble du territoire national, par les services d'ordre, a-t-on appris, de l'attaché de presse de la direction générale de la Sûreté nationale, et ce pour «non-respect des horaires de couvre- feu sanitaire, qui s'étale de 17h à 7h du matin» décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, par les pouvoirs publics. Signalant que «38581 d'entre elles, ont été conduites devant le procureur de la République». Pour rappel, le 7 avril dernier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a émis une instruction à l'adresse des walis et des structures concernées, les exhortant à une stricte application des règles liées au respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. «Faire appliquer la loi, dans toute sa rigueur, par la mise en oeuvre des sanctions pénales.» Ainsi, pour le non-respect de la mesure de confinement à domicile, «hormis les cas spécifiques cités dans les textes en vigueur qui permettent certains déplacements, avec ou sans autorisation», à savoir «des amendes allant de 3000 DA à 6000 DA à l'encontre des réfractaires qui encourent, en outre, une peine d'emprisonnement de 3 jours au plus».

Par ailleurs, la même source indique que «64983 véhicules ont également été contrôlés par les services de sécurité publique, dont 7806 ont été saisis et mis en fourrière, en plus de 5501 cyclomoteurs inspectés, dont 2421 mis en fourrière, durant la même période». Concernant le «non-respect de la distanciation sociale», la même source nous informe que les services d'ordre ont enregistré, en outre, «1486 regroupements de plus de deux personnes et 2357 infractions relatives au non-respect de la distanciation sociale». Soulignant que les mêmes services ont mené, durant cette période, plus de 420000 patrouilles, notamment la nuit, pour veiller au respect des mesures de confinement et des heures du couvre-feu. Cela dit, la même source «se félicite» de la prise de conscience des citoyens et déclare que «durant les premiers temps de la mise en place du couvre-feu, les citoyens étaient réfractaires. Mais grâce au travail de sensibilisation, notre mission est simplifiée», avant de souligner que «la tâche principale des services d'ordre est avant tout la sensibilisation». Par ailleurs, les services de la sécurité publique ont mené, durant cette même période, 1951 opérations de désinfection et de nettoyage de quartiers et placettes publiques, en utilisant des camions relevant de la Sûreté nationale.