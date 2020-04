«Quand il y a une crise, il y a des menaces et des opportunités. Dans ce cadre l'Algérie a un atout à faire jouer avec sa proximité européenne, son potentiel humain et certainement travailler sur sa capacité à attirer les investissements directs étrangers, notamment dans le domaine pharmaceutique et des services et axer les efforts sur une refonte profonde de la réglementation des échanges», c'est ce qu'a déclaré, hier, Ali Bey Nasri président de l'Anexal, sur les ondes de la Radio Chaîne 3.

Par ailleurs, l'invité de la radio, déplore les lenteurs administratives et tire la sonnette d'alarme sur l'urgence de revoir tous les textes qui ont impacté négativement la réglementation des échanges «les verrous à l'exportation existent, et sont nombreux, à titre d'exemple, nous avons un créneau qui s'est développé très vite, en l'occurrence celui des services, malheureusement, la réglementation à ce jour n'a pas changé. Je suis déçu, dans la mesure où le gouverneur de la Banque d'Algérie avait promis de mettre en place des mesures d'allégement dans ce domaine, mais on n'avance pas et le temps nous est compté. Il s'agit de libérer des créneaux comme les services, avec une nouvelle gestion, on ne demande qu'une chose, qu'on nous donne les mêmes conditions que les autres pays». Dans ce sens, Ali Bey Nasri déplore la situation des opérateurs qui activent dans l'exportation des services et qui sont contraints de domicilier leurs avoirs à l'étranger.

En ces termes, le président de l'Anexal, rejoint étroitement le constat d'un bon nombre d'experts et d'observateurs, qui voient dans cette crise sanitaire, l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial, qui, par les effets de la pandémie, remet tous les pays sur les starting-blocks, avec plus ou moins les mêmes chances. Il considère que c'est une opportunité irremplaçable pour l'Algérie, d'acter avec force les leviers susceptibles de rompre avec les anciennes pratiques et rattraper les retards énormes enregistrés en matière de redéploiement économique. Dans ce sens, l'appel de Ali Bey Nasri, pour la libération des potentiels qui se développent en Algérie, s'apparente à un cri de détresse sur la situation du secteur de l'exportation en Algérie.

D'autant plus que plusieurs expériences dans le ciment ou le fer, les produits agricoles, ont été concluantes, et n'ont pas manqué de renseigner toutefois, sur les failles qui minent cette activité, qu'elles soient d'ordre administratives, législatives, logistiques. C'est précisément à ce niveau que les nouvelles réformes doivent arriver, pour permettre à l'économie nationale de rebondir, après le passage de la crise, en même temps, et avec les mêmes moyens que les autres nations. Dans la mesure où le monde se retrouvera après le confinement, dans une espèce de remise à zéro des compteurs, par les effets d'un arrêt général de l'activité de l'exportation. Une chance inouïe pour le gouvernement algérien, qui cherchait les voies et les solutions de sortie de crise, et de relance économique.

Dans ce sens, Nasri a insisté sur l'impératif pour l'Algérie de saisir cette occasion pour effectuer des changements profonds dans la gouvernance et la gestion économique, notamment dans la filière de l'export, pour se repositionner sur la scène régionale et mondiale «il est temps de placer l'exportation comme priorité des priorités, améliorer le climat des affaires, réhabiliter la confiance entre l'Etat et le citoyen et surtout établir de nouvelles feuilles de route en concertation avec les opérateurs économiques».

En somme, les effets de la crise sanitaire vont, certes, conférer à l'économie nationale une chance de repartir sur la même ligne de départ que les autres nations, mais c'est une arme à double tranchant, dans la mesure où il s'agit d'éviter de revenir aux mêmes méthodes de gouvernance, et compromettre cette nouvelle occasion de prendre le train de la mondialisation et l'opportunité de renégocier tous nos accords et partenariats en prenant en considération nos atouts en capacités d'accueil des délocalisations des grands investissements étrangers.