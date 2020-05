Abdelmadjid Tebboune et son équipe viennent de prendre des décisions sans précédent pour faire face à l’effondrement des cours du pétrole, qui pèse très lourdement sur les comptes de l’Etat et auquel s’ajoutent les effets de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les dépenses de l’Etat vont être drastiquement réduites de 50% ! Inédit. Baisser le budget de fonctionnement, qui est constitué en majorité des salaires, implique forcément «l’enterrement», par la Présidence et toutes les institutions y afférents, de l’ancien train de vie avec la suppression de l’ensemble des charges superflues. Tout en rationalisant les dépenses, le chef de l’Etat annonce cependant une dépense conséquente: une augmentation du Smig de 2 000 DA. Il décide également de supprimer une recette avec exonération d’impôt pour les revenus de moins de 30 000 DA. Pourquoi prendre de telles décisions malgré le fait que la situation financière du pays est assez critique ? En fait, comme l’a déjà expliqué le président de la République, les recettes générées de l’impôt sur le revenu global pour les moins de 30 000 DA restent insignifiantes et l’Etat peut considérer leur suppression comme une aide directe aux travailleurs les moins lotis. Il s’agit aussi, faut-il le rappeler, d’une promesse électorale que le président se devait de concrétiser. C’est le cas également en ce qui concerne la hausse du Snmg, puisque le chef de l’Etat s’est engagé à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et même d’améliorer le niveau de vie des plus démunis. Il faut dire qu’Abdelmadjid Tebboune et à chacune de ses interventions à propos de la grave crise financière que traverse l’Algérie, semble très serein. Il est même optimiste alors que tous les voyants sont au rouge. Le président parle même de croissance tout en excluant le recours à l’endettement extérieur. «L’Algérie dispose de capacités matérielles et humaines lui permettant de dépasser la crise économique et de réaliser des taux de croissance élevés dans deux ans». Comment réussir à sortir de ce gouffre avec des recettes des hydrocarbures à moins de 20 milliards de dollars et des réserves de change à 44 mds ? Abdelmadjid Tebboune a donné la recette. En premier, il a avancé la stabilité des réserves de change du pays, affirmant que la cadence de leur consommation est beaucoup moins rapide que par le passé, eu égard à l’élimination du phénomène de la surfacturation lors de l’importation. Ceci représente une économie de près de 30%, a-t-il assuré. Il y a ensuite l’expression de Djamel El Dine El Afghani que le chef de l’Etat semble bien apprécier : «La crise engendre la vigueur.» Pour le président, dans ces conditions de grande pression, il faut s’attendre à ce que le génie algérien explose tout comme cela a été le cas avec la pandémie. Simplement dit, le premier magistrat du pays veut profiter de la crise pour opérer le changement économique tant souhaité, mais aussi le changement dans les mentalités. L’Algérie veut casser sa dépendance des hydrocarbures et avec la chute drastiques des prix, le pays n’a d’autre choix que de trouver d’autres ressources de revenus, mais aussi devra baisser la facture de ses importations en diversifiant la production nationale. Il devra aussi penser à utiliser les ressources inexploitées du pays dont l’agriculture saharienne ou encore le tourisme et les minerais. Enfin, la rigueur dans la dépense de chaque dinar va finir par déraciner la mentalité de beylek, largement répandue dans la fonction publique. C’est dire qu’il y a des fois un mal pour un bien.