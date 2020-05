Grâce à la prise de conscience de la population et à la mobilisation de cette dernière, la situation dans la daïra de Tigzirt est presque revenue à la normale. En effet, aucun nouveau cas de coronavirus confirmé n'a été enregistré depuis 21 jours alors qu'avant cette période, la daïra de Tigzirt était la localité où était enregistré le plus grand nombre de personnes atteintes de la maladie du Covid-19.

D'ailleurs, au tout début de la pandémie dans la région, l'Etablissement public hospitalier de Tigzirt avait vraiment du mal à prendre en charge tous les cas confirmés et les cas suspects qui affluaient quotidiennement sur cet établissement sanitaire. Ce dernier était complètement débordé. Mais face à cette situation, la population de la région s'est mobilisée comme un seul homme avec l'aide et l'appui des autorités locales, mais aussi et surtout des comités des villages qui ont joué un rôle prépondérant durant toute la période cruciale vécue par la région. Même les citoyens de Tigzirt résidant à l'étranger ont participé, à leur manière à cet élan de solidarité et de mobilisation pour prêter main forte à la population locale.

Les comités de villages ont mis en place tout un dispositif pour freiner la propagation du virus. Le personnel médical et paramédical de l'EPH de Tigzirt n'a pas été livré à lui-même face à cette épreuve. Toute la population de la région a été à ses côtés par tous les moyens possibles. Les résultats de cette grande mobilisation ont engendré un respect scrupuleux de toutes les mesures préventives préconisées dès le départ, comme celles du confinement, respectées à la lettre dans l'ensemble des villages de la daïra et surtout dans les villages de la commune d'Iflissen où a été enregistrée la majorité écrasante des cas après un enterrement, pour rappel. Il y a plus de trois semaines, donc, il y avait pas moins de 23 patients dont la contamination au coronavirus était confirmée dans la région de Tigzirt, sans compter les dizaines de cas suspects. Certes, il y a eu de nombreux décès, notamment des personnes âgées les plus vulnérables, mais grâce aux efforts conjugués de toutes les parties concernées et au dévouement exemplaire du personnel médical et paramédical de l'EPH de Tigzirt, il y a eu 15 cas de patients qui ont réussi à se rétablir durant toute cette période. Et le plus grand exploit réussi par la mobilisation de tous à Tigzirt, c'est le fait qu'aucun nouveau cas confirmé n'a été signalé depuis trois semaines. Hier, il n'y avait qu'un seul patient atteint de la maladie du Covid-19 hospitalisé encore à l'EPH. Il s'agit d'une femme qui se porte bien, selon une source médicale interne. Le cas de la daïra de Tigzirt est à méditer et à servir d'exemple pour toutes les autres régions du pays car il a réussi à porter ses fruits alors que cette mobilisation et sans cette prise de conscience, les choses auraient pu mal tourner sans doute. Pour peu qu'il n'y ait pas de relâchement, bientôt, le coronavirus ne sera qu'un mauvais souvenir dans toute la région de Tigzirt.