La mercuriale, dans la majorité des marchés des légumes et fruits , a été clémente, comparativement aux années précédentes, selon un bilan rendu public vendredi dernier par l’Anca. Selon le communiqué de cette association la moyenne des prix pendant cette première semaine de Ramadhan a baissé par rapport à celle enregistrée à la même période en 2019.

Les chiffres publiés par l’Anca font état d’une baisse des prix des fruits et légumes avec une moyenne de 20 DA pour un kilogramme. La même baisse a été constatée également pour ce qui est des viandes rouges, tandis que les viandes blanches ont enregistré une baisse moyenne de 80 DA le kg par rapport à l’année dernière. Après une mercuriale galopante due à une spéculation extravagante qui a marqué le début du mois sacré, il ressort du bilan de l’Anca que les petites et moyennes bourses auront sur quoi se rabattre durant les prochains jours du mois sacré, car l’Association nationale des commerçants et artisans prévoit dans ce sens une baisse des prix des fruits et légumes à partir de cette semaine compte tenu de l’entrée des produits de saison prochaine. Chose déjà constatée par le passé, puisque l’arrivée sur le marché des produits agricoles de saison contribue effectivement à faire baisser ne serait-ce que sensiblement les prix des fruits et légumes.

Les propos de l’Anca seront sans doute accueillis avec un grand soulagement par les citoyens en attendant de voir la baisse «sur les ardoises des commerçants». Par ailleurs, il ressort du document de l’Anca que les Algériens ont consommé une très grande quantité de fruits et légumes ainsi que de viande durant la première semaine du mois sacré. En une semaine, 3 millions de quintaux de fruits et légumes ainsi que 25 000 tonnes de viandes (rouges, blanches…) ont été écoulés, précise le bilan de l’Anca, qui a fait savoir que ces marchandises ont transité via les marchés de gros à l’échelle nationale.