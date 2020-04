Ce sont plus de 2000 familles démunies issues des zones reculées qui ont bénéficié depuis l'apparition du coronavirus à ce jour des aides humanitaires en tous genres acheminées par le Croissant-Rouge algérien (CRA). Une liste qui va comporter également, à titre exceptionnel, cette année, les noms de bon nombre de travailleurs journaliers qui se retrouvent en chômage partiel à cause de la crise du Covid-19. C'est ce que nous avons appris par la voix de la présidente de cette institution humanitaire Saïda Benhabilès. Dans une déclaration à L'Expression, Benhabilès a affirmé des actions de solidarité menées par le CRA se distinguent des autres en de nombreux points. Des propos qui interviennent au moment ou le CRA est critiqué pour «son manque d'engagement» en cette période. Tout d'abord, elle indique que «les formateurs du CRA ont été pris en charge dans le domaine préalablement, par des experts envoyés par la Fédération internationale des Croissant-Rouge, au sujet des mesures de précaution contre le coronavirus et ils ont à leur tour formé des bénévoles aux quatre coins du pays». Les actions du CRA face au virus «se sont concentrées sur l'aide aux familles issues des zones reculées qui souffrent en silence» a affirmé Benhabilès qui a expliqué que les bénévoles du CRA «ont veillé à les sensibiliser sur le virus, leur offrir les moyens de se prémunir et enfin de les aider à renforcer leur immunité. En parallèle, Benhabiles a expliqué que le «CRA était sur d'autres fronts».

Elle a rappelé qu' «un don de 400 000 bavettes et plus de 1000 tests avait était reçu fin mars dernier de Chine, à travers l'appel adressé par le CRA, et qui a été remis à la Pharmacie centrale

des hôpitaux (PCH)».