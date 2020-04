Fini les sorties et autres déplacements après la rupture du jeûne, les traditionnelles moments de partage, d'animation et de rencontres entre familles et amis, les séances de tarawih ne sont plus de mise à Béjaïa. Depuis vendredi, les habitants observent le mois du jeûne conformément aux préceptes de l'islam. Conjoncture sanitaire oblige, le mois de Ramadhan est, cette année, celui de la privation sur toute la ligne. De quoi compliquer un peu plus la situation de stress et de psychose, que l'on constate chez le citoyens ces trois derniers jours. Ayant perdu provisoirement, ses habitudes et les gestes ramadhanesques qui le soulageaient un tant soit peu, le citoyen donne l'impression de naviguer à vue. Un véritable bouleversement des habitudes s'est produit autant sur le plan culinaire que sur celui des programmes culturels qui rythment traditionnellement ce mois de jeûne. En matière d'approvisionnement, de nombreux consommateurs beaucoup ont été pris au piège. Les trois derniers jours qui ont précédé le début du mois sacré ont été si animés que plusieurs personnes ont jugé utile d'alerter contre les risques de contamination. Les marchés de fruits et légumes, les supérettes, les magasins d'ustensiles de cuisine, les boucheries ont été « envahis» par les consommateurs.

Si certains se sont pris à temps pour le Ramadhan, d'autres ont dû attendre de toucher leurs pensions et salaires pour se préparer. Les vieux reflexes ont été omniprésents. On stocke des produits alimentaires secs pour éviter les attroupements dans les commerces. Une précaution qui n'a de valeur que d'illustrer un comportement fait de vigilance et d'hygiène pour protéger ses parents, âgés.

Beaucoup n'ont pas été nombreux à le faire cette année. La paupérisation de la société a contraint la majorité des ménages à attendre la perception du salaire et de la pension de retraite pour pouvoir s'approvisionner. «J'ai dû attendre ma pension de retraite pour engager les dépenses du Ramadhan», raconte Aâmi Mokrane, un retraité d'une entreprise publique. Avec ses 30 000 DA, il se contente du minimum mais Ramadhan oblige, il doit se sacrifier. Oui, tout est devenu inabordable.

Les prix dépassent tout entendement. L'interdiction de sortir de chez soi de 15 heures à 7 heures du matin, une restriction passée ce vendredi de 17h à 7h du matin, suite à un allégement du confinement partiel. Mais cela reste insuffisant pour de nombreux habitants des régions confinées. Habituellement, le soir, après la rupture du jeûne, les habitants, notamment des villes, sortent faire un tour au centre-ville histoire de digérer, voir un gala artistique, jouer une partie de dominos ou de cartes, bref, profiter de tous les loisirs fort nombreux qui s'invitent durant cette période.

Cette année, «Il n'y aura rien de tout ça, du moins jusqu'au 29 avril», espère-t-on. «Travail, ftour, télé!». Pas de sortie après le jeûne, confinement oblige, «cette année, tout est annulé», fait remarquer Kamel, un professionnel de l'animation nocturne à Béjaïa.

Le public n'est pas l'unique perdant dans l'affaire. L'impact est également très important pour les organisateurs de manifestations culturelles. Les entreprises de l'événementiel, de publicité, de communication et d'audiovisuel se voient privées de la période «la plus importante de l'année». Les artistes sont tout simplement privés de la période qui leur permet dans la plupart des cas de glaner environ 40% de leur revenu annuel.

En définitive, le Ramadhan 2020 sépare les Algériens de leurs habitudes. Même les plus pieux d'entre eux sont privés de «tarawih». Tout le monde est logé à la même enseigne. Le coronavirus a mis tout le monde au pilori. Le Covid-19 oblige à une vie des plus simples.