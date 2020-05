Dans son dernier éditorial, la revue El Djeïch a relevé la «volonté d'acier» qui a animé les hautes autorités du pays pour conduire cette bataille sanitaire et éviter ainsi «des scénarii douloureux à même d'avoir de graves répercussions sur la Sécurité nationale».

Reprenant les propos du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, El Djeïch a noté que la situation a été maîtrisée grâce aux initiatives et aux décisions rigoureuses prises par les hautes autorités. Ainsi, a ajouté la revue, en dépit du caractère soudain de cette pandémie qui a ébranlé les pays les plus puissants de ce monde, la gestion rationnelle de la crise sanitaire a fait la différence.

C'est dans cette épreuve complexe et compliquée que se construit la nouvelle Algérie. «Toutes ces données ont imprimé à notre pays les prémices d'un véritable nouveau départ dont le président de la République en avait fait la promesse», a écrit l'éditorial d'El Djeïch, saluant le rôle des personnels du secteur de la santé afin de sauver des vies. Parler du corps médical et paramédical «nous amène inévitablement à évoquer le secteur de la santé militaire, qui a montré sa pleine disponibilité à participer à l'effort national», écrit encore la revue dans le même éditorial. En réalité, il n' y a pas que la santé militaire qui a été mobilisée, mais toute tout l'institution militaire dans son ensemble qui a répondu promptement à cet appel de la patrie. Il n'y avait qu'à voir la célérité avec laquelle ont été déployés des hôpitaux de campagne avec leur staffs médicaux et équipements à travers l'ensemble des Régions militaires. « C'est la meilleure preuve de la capacité de l'institution à surmonter les obstacles et à relever les défis», se félicite El Djeïch.

La gravité de la situation imposait en effet un apport de l'armée pour venir au secours d'une nation menacée par un ennemi invisible, mais ravageur. Aussi, l'ANP a-t-elle consacré une partie de ses capacités, par le biais des unités relevant de la direction des fabrications militaires, à la production de nombre d'outils et de moyens.

De même que les unités de production ont augmenté leur rythme de travail pour couvrir les besoins des services de santé militaire. Que dire alors de la mobilisation de nos Forces aériennes qui se sont mobilisées en établissant, sur décision des hautes autorités du pays, un pont aérien avec la Chine pour acheminer en toute sécurité des fournitures et équipements médicaux acquis par notre pays.

« Cette opération réalisée en un temps record et au cours de laquelle les équipages qui ont accompli la mission ont fait montre d'un haut niveau de professionnalisme», a souligné non sans grande fierté l'éditorial d'El Djeïch rappelant, par ailleurs, que la conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays «n'a en aucune façon été un obstacle à la poursuite de l'activité opérationnelle et à la préparation au combat de nos Forces armées».

Les unités de l'ANP continuent, à travers tout le territoire national, y compris les zones frontalières situées à l'extrême Sud, d'exécuter les programmes annuels de préparation au combat, ce qui les rend pleinement disponibles à faire face à toute urgence.