L'Expression: Quelles sont pour vous les nouvelles orientations et mesures contenues dans cette mouture de la révision de la Constitution?

Professeur Lerari: Les nouvelles dispositions et orientations contenues dans cette mouture, sont visibles, à travers, en premier lieu, la limitation pour les députés à deux mandats non renouvelables. Ce qui est nouveau, mais pas étonnant, du fait que cette orientation se calque sur la limitation du mandat présidentiel à deux mandats. Ce qui viendra renforcer le principe de l'alternance au pouvoir et l'ouverture du champ politique aux jeunes. Par ailleurs, la nouveauté est également la possibilité au président de la République de nommer un vice-président. Une orientation qui s'inscrit dans l'optique d'éviter la vacance du poste de président en cas de force majeure, et nous en avons fait l'expérience lors de la crise vécue l'année dernière. Il y a également un fait qui réside dans le préambule du document, qui est devenu par le truchement des amendements de la Constitution de 2016, une partie prenante de la Constitution au même titre que les autre articles, et qui annonce la constitutionnalisation du Mouvement populaire du

22 février. A cela s'ajoutent également des points positifs, tels que la création de la Cour constitutionnelle, la désignation du premier président du Conseil constitutionnel en tant que président de la Cour suprême, et notamment l'indication de la neutralité de l'administration devant les recours et les requêtes des citoyens, ce qui devient une obligation qui mettra sous protection les droits et libertés des citoyens

Quelles sont à votre avis les dispositions qui ont fait l'objet d'un retour, d'un renouvellement?

En premier lieu le retour à la possibilité de désignation du chef du gouvernement, une mesure qui existait déjà dans la mouture de la Constitution de 1989, mais nous estimons que c'est une bonne chose, dans la mesure où ce dernier peut présenter son propre programme au Parlement, et sera obligé d'endosser toutes les responsabilités à la hauteur de ses prérogatives, ce qui et n'est pas le cas du poste de Premier ministre. Toute la problématique qui pourrait se présenter, réside dans le fait où le programme du chef du gouvernement se heurte à une majorité qui s'oppose, est-ce que dans ce cas-là, la cohabitation sera-t-elle possible? Par ailleurs il y a également un retour à la Constitution de 1989, à travers l'annulation du pouvoir du président en matière de recours aux ordonnances présidentielles, en l'absence du Parlement et dans des cas de force majeure, ce qui à nos yeux rejoint le principe de la séparation des pouvoirs.

Parmi les nouvelles dispositions, il y a la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la région, quel est votre commentaire?

Il y a la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays concernés. Une nouveauté qui autorise l'Armée nationale populaire à intervenir en dehors du territoire algérien, dans le cadre de l'ONU ce qui n'était pas le cas dans les anciennes Constitutions. Cette orientation s'explique aisément par la situation régionale et la présence des conflits qui menacent nos frontières. Ceci nous paraît légitime, que l'Algérie puisse réagir indépendamment lorsque la situation est urgente pour protéger son intégrité et préserver la sécurité, chose qui doit se faire en concertation avec le Parlement.

Estimez-vous que les dispositions contenues dans cette mouture, s'inscrivent dans le changement tant attendu par les Algériens?

Absolument, pour nous ces propositions entrent dans le cadre de la concrétisation des principes de la nouvelle République, un Etat de droit, et la préservation des libertés des droits. Il y a un début de changement dans le système politique en Algérie, on peut dire que la volonté et une orientation dans les mécanismes de gouvernance et dans les institutions de l'Etat sont fortement présentes, mais ce ne sont que les prémices, le début d'un long travail.