Tenir son conseil chaque mercredi, c'est la marque de fabrique du gouvernement Djerad. Hier donc et comme à son habitude, Abdelaziz Djerad a réuni ses ministres autour d'une table de travail «virtuelle» afin d'examiner plusieurs projets de décrets exécutifs ainsi que d'écouter les communications présentées concernant plusieurs secteurs d'activité dont notamment l'enseignement supérieur, la culture et l'environnement. Actuellement, le gouvernement s'attelle à baliser le terrain en créant les agences, écoles ou tout autre organisme qui lui permettra d'opérer les réformes promises. Ainsi, plusieurs projets de décrets exécutifs ont été examinés pour les secteurs de l'enseignement supérieur, la culture et celui de l'environnement et des énergies renouvelables. Plusieurs communications ont également été présentées dont celle du ministre de la Poste et des Télécommunications qui a insisté sur le plan d'amélioration de la connection Internet, de la mutualisation des infrastructures et de la coordination intersectorielle. Le plus jeune membre du gouvernement, qui gère le département de la Micro-entreprise et des start-up, a également fait un exposé sur le lancement de petites entreprises pour appuyer le transport aérien au niveau des Hauts-Plateaux et du Sud de l'Algérie. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de l'action économique et sociale au niveau des régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Il a pour but, notamment, de développer le taxi aérien par des avions légers de 6 à 11 places, à un prix abordable via une plateforme digitale. S'étalant sur la conception du projet et les modalités de sa concrétisation ainsi que son impact sur l'activité économique par la création des petites et moyennes entreprises, il a été mis en exergue la nécessité d'approfondir davantage l'étude de maturation de ce projet. Chems Eddine Chitour, le ministre de l'Enseignement supérieur a plaidé pour la création d'une école nationale supérieure en énergies renouvelables, environnement et développement durable. Cette école viendra appuyer les dispositifs et les instruments nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de transition énergétique prévue par le plan d'action du gouvernement. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a fait état d'un plan visant l'amélioration de la connectivité Internet, de la mutualisation des infra-structures et la coordination intersectorielle. Un plan, faut-il le rappeler, très attendu puisqu'il s'inscrit parmi les primautés de l'action que doit mener Abdelaziz Djerad qui a déjà inscrit parmi ses priorités la modernisation et le renforcement des infrastructures de télécommunication sur l'ensemble du territoire national dans l'objectif d'améliorer la connectivité au profit des ménages et des agents économiques et de généraliser l'accès à l'Internet à très haut débit au moyen de la densification du réseau des télécommunications et sa mise à niveau. Enfin la ministre de la Culture a procédé à la présentation du projet fixant l'organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'Unesco alors que l'exposé de la ministre de l'Environnement a fixé les modalités de fonctionnement du compte d'affectation intitulé «Fonds national de l'environnement et du littoral».