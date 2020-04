La pandémie de Covid-19 pose un réel défi à toutes les institutions de la République.

Il n'est pas un seul secteur qui ne soit pas impacté par les conséquences de la maladie ou par les mesures mises en place par le gouvernement pour les endiguer. Il est, en effet, entendu que le pays est entré dans une sorte de tunnel d'où il sera très difficile de trouver le bout. La sortie de la crise n'est pas seulement une question de temps. Attendre que passe la première et la seconde vagues et la disparition du virus pour retourner à une vie normale n'est manifestement pas la solution. Les dégâts sur le double plan social et économique seront tellement importants qu'il faudra plusieurs années à la société pour retrouver son niveau actuel.

Les retards dans le logement, la santé, l'éducation, le sport...bref dans tous les domaines de la vie des Algériens seront très importants. C'est dire que l'option strictement médicale qui défend le principe d' «une guérison totale» annonce une période de convalescence très compliquée avec, circonstance aggravante, une très lourde facture socio-économique, susceptible d'hypothéquer la souveraineté du pays. Il sera, en effet, difficile d'imaginer un confinement de plusieurs mois qui remettrait en cause la scolarité de plus d'une dizaine de millions d'élèves et de plus d'un million et demi d'étudiants.

La seule perspective d'une année blanche suppose un immense retard à combler en termes d'infrastructures, de budget, de places pédagogiques et d'une armée de nouveaux enseignants à recruter. Le choc d'une année blanche résonnera jusqu'à l'institution sanitaire et pourra même hypothéquer la relance économique qui aura besoin d'investissements énormes, dont une bonne partie sera certainement orientée vers l'Education nationale.

Il est clair que la stricte «solution médicale» peut avoir l'effet d'une explosion à réaction, avec des impacts sur tout le tissu social et économique qui dureront des années.

Cela pour dire que le facteur temps n'est certainement pas l'allié de l'Algérie face au défi que lui impose le Covid-19. Il est certes impératif de garder un oeil très vigilant sur la courbe de l'épidémie et veiller à ce qu'elle ne «s'affole pas». mais il est tout aussi vital de cohabiter avec le virus, pour maintenir toutes les chances d'une relance économique et sociale, dont l'Algérie a tant besoin.

Dans ce défi, unique en son genre, chaque citoyen est un combattant. Les fameuses mesures barrières constituent une arme décisive pour sortir du tunnel, sans hypothéquer l'avenir de la nation.