L'Exécutif a construit toute sa stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19 sur le principe de la sauvegarde de la santé des Algériens. Une posture qui lui a valu un large soutien de la part de l'opinion nationale.

La réactivité quasi instantanée des pouvoirs publics dans la tenue des opérations anti-Covid-19 a permis de constater la grande cohésion qui caractérise les diverses institutions de la République et le sens inné de la solidarité de la société qui a très efficacement accompagné les efforts de l'Etat. Le tout a donné lieu à une belle symphonie, sans aucune fausse note. Sur les deux mois de gestion de la crise sanitaire, il n'a été enregistré aucun couac d'une quelconque partie. De fait, la société a mis en marge ceux qui ne se sont pas inscrits dans la dynamique citoyenne et les sanctions, lourdes faut-il le souligner, infligées aux spéculateurs, aux propagateurs de fausses nouvelles et aux contrevenants au régime du confinement n'ont pas fait de vague au sein de l'opinion nationale. Bien au contraire, les Algériens, qui mesurent à sa juste valeur toute l'importance de la cohésion qu'ils ont retrouvée avec les services de l'Etat, soutiennent la fermeté de la justice face aux «brebis galeuses». Le faible nombre de décès et la bonne tenue du système national de santé, malgré ses faiblesses, illustrent, si besoin, la justesse de la posture qu'ont pris les uns et les autres face à la pandémie. On pourrait donc affirmer sans trop de risque de se tromper que «la sauvegarde de la vie» des Algériens fait consensus à tous les étages de la société. Il y a une unanimité parfaite sur le principe que la vie d'un Algérien n'a pas de prix. L'Exécutif a donc vu juste et l'attitude des Algériens atteste d'une symbiose assez rare, faut-il le souligner, dans les relations entre le pouvoir politique et la société.

Mais cette lune de miel saura-t-elle résister à un retour progressif au fonctionnement «normal» des institutions et de la société? La question est de mise, sachant, bien entendu, que ce que traverse le pays relève de l'exception historique. L'Exécutif, qui s'est certainement posé la même question, se doit de trouver une voie de retour à la normalité, tout en s'appuyant du formidable esprit de solidarité né de la lutte contre le Covid-19. L'équation est terriblement difficile à résoudre, à moins que la nature donne un sérieux coup de main au gouvernement avec une disparition instantanée du virus. Cette possibilité n'est pas écartée par bon nombre de scientifiques et ce serait une véritable aubaine pour l'Exécutif qui n'aura pas à gérer une période de transition sanitaire problématique et susceptible de réduire le crédit qu'il a acquis auprès de l'opinion nationale. Il se trouve malheureusement qu'on n'en soit pas là, puisque la courbe de l'épidémie demeure ascendante. Et sachant que cette posture de confiné ne pourrait durer indéfiniment, le gouvernement Djerad devra impérativement trouver une porte de sortie qui sauvegarde la santé des Algériens, tout en remontant la pente économique. Un dilemme qui ne semble pas avoir trouvé sa solution. En tout cas, jusqu'à hier. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui apportera-t-il des éléments de réponse sur la nécessaire reprise des activités commerciales et économiques? Les Algériens, qui ont apprécié la gestion de la crise sanitaire, attendent la réponse à cette question. Il y a en tout cas un véritable capital confiance qui s'est constitué au fil des semaines. L'Exécutif, qui tient à ce précieux acquis, ne veut visiblement pas le dilapider. D'où cette posture quelque peu attentiste. Mais quoi qu'il advienne, c'est aujourd'hui qu'on saura, à travers la décision sur l'Education nationale, ce qu'entend faire le gouvernement dans un futur proche.