Nommé depuis un peu plus de 100 jours, le gouvernement Djerad s'est vu très vite bousculer par la pandémie du Covid-19. Les ministres, fraîchement installés, n'ont même pas eu le temps d'apprécier leur nouveau fauteuil qu'ils avaient déjà été obligés de plonger la tête dans la gestion de la crise sanitaire. Mais à bien voir, les soldats de Abdelaziz Djerad n'ont fait que passer de la gestion d'une crise à une autre. Le premier gouvernement de Abdelmadjid Tebboune a entamé l'exerce de ses fonctions, faut-il le rappeler, dans un climat de contestation populaire permanent, avec un Hirak qui se poursuivait depuis près d'une année. Il se devait de gérer donc une situation de crise politique assez complexe que traversait le pays. Et c'est exactement ce qu'ont commencé à faire Djerad et ses hommes en cherchant à recouvrir la confiance du citoyen et en s'attelant à travailler vite et bien car ils avaient compris qu'ils étaient tenus par l'obligation de résultat. L'Exécutif qui a hérité d'une situation peu reluisante dans les différents secteurs, savait qu'il devait faire ses preuves rapidement sur le terrain en apportant des changements concrets et tangibles pour satisfaire les Algériens. Mais avec l'apparition du coronavirus et la propagation de la pandémie dans le monde, tout a été suspendu et l'Algérie, à l'instar des autres Etats, axe toute son attention sur la lutte contre le nouveau virus mortel. Il n'y a plus aucune autre priorité que celle de la santé du citoyen. C'est dire donc que le coronavirus a donné un sursis au Premier ministre et à ses hommes. Abdelaziz Djerad et l'ensemble du gouvernement devaient répondre rapidement aux attentes du peuple, devenu beaucoup plus exigeant depuis février 2019. Ils devaient notamment relancer la machine économique, mettre en place une nouvelle gouvernance basée sur l'efficience et la transparence et surtout gagner la confiance des citoyens. Certes, ils doivent, toujours, répondre à toutes ces attentes, cependant, ils ne sont plus tenus par le facteur temps. Ce qui représente un grand répit permettant une meilleure réflexion pour une prise de décision plus perspicace. En sus du sursis, le coronavirus qui a fait entrer le monde entier dans une terrible récession économique et a aggravé la crise alimentaire, justifie, à lui seul, la période difficile qu'aura à traverser l'Algérie, surtout après la dégringolade drastique des prix du pétrole.

Le virus a été aussi une vraie aubaine pour la quarantaine de ministres qui ont fait leur entrée dans l'Exécutif. Car, il a offert à ces nouveaux mandataires dont, nombreux, n'ont jamais eu à gérer des situations de crise, l'occasion d'acquérir l'expérience nécessaire, pour faire face à l'urgence.

Enfin, grâce à cette pandémie, il a été offert aux Algériens, l'occasion de voir la capacité du gouvernement et de l'ensemble des autorités à gérer une telle situation. L'appréciation du citoyen de la gestion de la crise du coronavirus va, à ne pas en douter, déterminer sa relation future avec ses gouvernants.